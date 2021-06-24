Allerik Freeman, yeniden Frutti Extra Bursaspor'da

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2019-20 sezonunda takımımızda forma giyen ve gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu Allerik Freeman ile yeniden anlaşma sağladı. Freeman'a yeniden hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü de, "Seni yeniden ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz Allerik" ifadeleriyle destek verdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-24 16:07:21



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