Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen bir sürücü, elektrikli bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Bu anlar çevredeki bir kişi tarafından kayda alınırken, taşıma şekli şaşkınlık yaşattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-24 17:23:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.