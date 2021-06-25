Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ileri biyolojik arıtma için 400 milyon liralık yatırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara'ya kıyısı olan 7 şehir için talep ettiği biyolojik arıtma Bursa'da son 4 yılda hayata geçirildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Deniz salyası konusunda en şanslı Marmara şehriyiz" "Orhangazi ve İznik'e 120 milyon liralık arıtma yatırımı yapacağız. Artık mesken atığı meselemiz kalmayacak"

İHA

Bursa'da ileri biyolojik arıtma için 400 milyon liralık yatırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara'ya kıyısı olan 7 şehir için talep ettiği biyolojik arıtma Bursa'da son 4 yılda hayata geçirildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Deniz salyası konusunda en şanslı Marmara şehriyiz" "Orhangazi ve İznik'e 120 milyon liralık arıtma yatırımı yapacağız. Artık mesken atığı meselemiz kalmayacak"

Marmara Denizi’ne 125 kilometre sahili olan Bursa’da, 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen alt yapı ve arıtma tesisleri, ileri biyolojik arıtmayı gerçekleştiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deniz salyası konusunda en şanslı şehir olduklarını belirterek, "Biz son 45 yılda yaptığımız yatırımlarla bakanlığın bugün istediği ileri biyolojik arıtmayı kurmuştuk. Bu tesisler azot ve fosfor gibi elementleri yüzde 90 oranında arıtıyor. Şimdiki hedefimiz Orhangazi ve İznik için 120 milyon liralık yatırımı ihale etmek. Bu yatırımları yaptığımızda evsel atıklarla ilgili bir sorunumuz kalmayacak" dedi.
Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilaj, bir kez daha arıtma tesislerinin önemini ortaya çıkardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelere yıllar önce yaptığı arıtma tesisleriyle soruna kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. 2016 yılı nisan ayında inşaat başlayan, Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu ileri biyolojik arıtma tesisleri 2018 yılı haziran ayı itibariyle devreye girdi. İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri, dere, göl ve deniz gibi alıcı ortamlarda alg patlamaları, müsilaj gibi kötü sonuçlara neden olan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin atık sudan yüzde 8590 oranında arıtılmasını sağlıyor. Ön arıtma tesislerin den geçirilmiş atık sular Gemlik, Mudanya ve Küçükkumla derin deniz deşarj hatları ile denizin 40 metre derinliğine ve Gemlik’te bin 640 metre, Mudanya’da 520 metre, Küçükkumla’da 500 metre açığa deşarj edilerek sahildeki insan teması en aza indiriliyor. Gemlik ilçesine 93 milyon 71 bin 83 TL bedelle, 305 bin 968 metre kanalizasyon hattı döşenirken, Mudanya’ya 81 milyon 746 bin 725 TL bedelle, 195 bin 667 metre kanalizasyon yapıldı. Bu iki ilçe için toplam 501 bin 635 metre kanalizasyon hattına, 174 milyon 817 bin 808 TL harcandı. Ayrıca, Orhangazi’ye 80 milyon, İznik’e de 40 milyon liralık arıtma tesisi yatırımlarının ihalesi de yapıldı. Gemlik, Mudanya, Küçükkumla, Kurşunlu'ya yapılan arıtma tesisleri için 240 milyon TL harcanırken, kanalizasyon hatlarına da 174 milyon lira bedel ödendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan ve yapılması planlanan çevre yatırımlarını Mudanya’da değerlendirdi. Sorunun çok iyi tanımlanması gerektiğini belirten Aktaş, “Marmara Denizi kıyısına konumlanmış durumda İstanbul başta olmak üzere 7 tane ilimiz var. Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul. Bursa olarak bizim 125 kilometre Marmara Denizi’ne sahilimiz var. İddia ediyorum ki 7 il içerisinde arıtma tesisleri anlamında özellikle evsel atıkları arıtma tesisleri noktasında en iyi şehiriz diyebilirim. Son 45 yıllık süreçte en az 400 milyon liralık yatırım yapıldı. Bunların karşılıklarını alıyoruz. Tabi işin endüstriyel boyutu da var. Önce şunu tanımlamamız gerekiyor. Müsilajın oluşmasının sebepleri neler? Deniz suyunda bir ısınma var. Marmara Denizi bir iç deniz, kapalı havza. Dünyanın en küçük denizlerinden bir tanesi. Bu noktada her bireyin, şehrin üzerine düşen sorumlulukları var” dedi.
“Orhangazi ve İznik’ e yapılacak tesisler ihale aşamasında”
Aktaş, “Denize deşarj noktasında en büyük potansiyel, yüzde 70 civarında, nüfusundan ve mevkiinden dolayı İstanbul’a aittir. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek anlamında mesken, sanayi, zirai ve deniz atıklarından kaynaklı sorunlar var. En azından biz mesken boyutunu halletmek için son 45 yıl zarfında 400 milyon liralık yatırım yaptık. Gemlik, Küçükkumla, Mudanya, Kurşunlu arıtma tesislerimiz yapıldı. Bu arıtma tesisleri sıralaması ile beraber, yaklaşık 400 milyonluk bedelle ileri biyolojik arıtmayı gerçekleştiriyor ve buraya geliyor. Eksik yok mu? Elbette var. Orhangazi ve İznik’te özellikle zeytin üretiminde de bunun etkisi var. Orhangazi yatırımı 80 milyon, İznik yatırımı 40 milyon lira olacak ve bunlar ihale aşamasında. Bu 2 yatırım bir buçuk yıl içinde devreye girdiğinde evsel atıklarla ilgili bir sorunumuz kalmayacak. Biz bu noktada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz” diye konuştu.
Marmara Denizi’nde de temizlik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aktaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isteği üzerine biz üç adet vakumlu vaktörümüzü İstanbul’a gönderdik ve orada salya temizliği ile ilgili kullanılıyor. Temennimiz ve ümidimiz bütün belediyeler üzerine düşeni yerine getirecek. Her vatandaşımız da bu noktada bilinçli olacak. Marmara Deniz’i bu 7 şehir için başta olmak üzere Türkiye için de çok şey anlam ifade ediyor” dedi.
“Üreteceğiz, yatırım yapacağız ama çevreye ve doğaya zarar vermeden”
Nilüfer Deresi’nin zehirli akması ile ilgili de konuşan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizim sorumluluğumuz veya değil. Bu konularda biz taraf olmak ve destek vermek durumundayız. Özellikle boya fabrikalarından kaynaklı sorunlar var. Bunlarla ilgili gerekli süreler de verildi. O süreler zarfında gerekli yatırımlar yapılacaktır. Evet üreteceğiz, yatırımlar yapacağız, ihracat yapacağız ama bunu yaparken çevreye, doğaya ve insanımıza zarar vermeyeceğiz. Kirletme potansiyeli olan işletmelerin temizleme gibi bir yükümlülüğü vardır. Sanayicimiz de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bu fabrikalara 2023 yılına kadar süre verildiğine dair bilgim var. Bu sürece kadar işletmeler gereğini yapacaktır diye umuyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü
YEREL HABERLER İkiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
YEREL HABERLER Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası ...
Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
Borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın
YEREL HABERLER Borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Bisiklet üzeri koltuk!
YEREL HABERLER Bisiklet üzeri koltuk!
Tarihi Kentlerde büyük buluşma
YEREL HABERLER Tarihi Kentlerde büyük buluşma
Merpa 115 kamera ile 24 saat gözetim altında
YEREL HABERLER Merpa 115 kamera ile 24 saat gözetim altında
Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
YEREL HABERLER Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
Yeşil alan sulamalarında ‘Yıldırım’ tasarruf
YEREL HABERLER Yeşil alan sulamalarında ‘Yıldırım’ tasarruf
Halil Yiğit Yitmez TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Halil Yiğit Yitmez TECO Karacabey Belediyespor’da
Halil Yiğit Yitmez, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Halil Yiğit Yitmez, TECO Karacabey Belediyespor´da
Allerik Freeman, yeniden Frutti Extra Bursaspor'da
YEREL HABERLER Allerik Freeman, yeniden Frutti Extra Bursaspor'da
Söz düellosunun şampiyonu Üsküdar Takımı
YEREL HABERLER Söz düellosunun şampiyonu Üsküdar Takımı
Kayıp alzheimer hastasının kızı ile buluşması duygulandırdı
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastasının kızı ile buluşması ...
Emin Adanur: “Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL”
YEREL HABERLER Emin Adanur: “Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL”
Otomobilde 486 parça tarihi eser ele geçti
YEREL HABERLER Otomobilde 486 parça tarihi eser ele geçti
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor Bursa'da kontrol noktasına dalan alkollü sürücünün, "Polis otosu tersten geliyor diye gördüm" dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu ...
Gemlik’e Kuşadası’ndan ziyaret
YEREL HABERLER Gemlik’e Kuşadası’ndan ziyaret
Kaldırımlar işgalden kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaldırımlar işgalden kurtarıldı
Kontrol noktasında polise çarpan alkollü sürücü: Polis otosu tersten geliyor diye gördüm
YEREL HABERLER Kontrol noktasında polise çarpan alkollü sürücü: ...
Burak Berk Kreşi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Burak Berk Kreşi ilk mezunlarını verdi
Çepni Konağı artık hizmette
YEREL HABERLER Çepni Konağı artık hizmette
Başkan Aktaş, ‘İhtiyar Delikanlılar’ ile kapıştı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, ‘İhtiyar Delikanlılar’ ile kapıştı