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İnegölspor, Sercan Çobanoğlu ile anlaştı

DHA

İnegölspor, Sercan Çobanoğlu ile anlaştı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Misli.com 3.Lig ekiplerinden Ofspor´dan kaleci Sercan Çobanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulübün Federasyon Temsilcisi Cüneyt Öztürk ile Mali İşler Sorumlusu Ali Ezim katıldı.
İmza töreni öncesi konuşan Öztürk, "Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Ofspor´dan kaleci Sercan Çobanoğlu´nu transfer ettik ve kendisi ile 2 yıllık anlaştık. Sercan kardeşimize güveniyoruz. İnşallah uzun yıllar kulübümüze hizmet eder. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Artık transfer çalışmalarımızın sonuna doğru geldik. Yapacağımız 1-2 tane transfer kaldı. Yakında inşallah transfer defterimizi kapatıp, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız" dedi.
Kaleci Sercan Çobanoğlu ise, "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnegölspor´un şampiyonluğu için elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-25 10:01:56

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