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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa müzeleriyle Heritage İstanbul’da

İHA

Bursa müzeleriyle Heritage İstanbul’da

Pandemi öncesi yılda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, pandemi döneminde de sanal ortama taşınan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, Avrupa’nın en büyük müzecilik fuarlarından olan Heritage İstanbul’da vitrine çıktı.
5'inci Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı Heritage İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. TG Expo tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen Heritage İstanbul’a, 36’sı yurt dışından, 131 firma katıldı. İtalya ve Avusturya’dan oluşan iki ülke pavilyonu kurulan fuarda, Belçika, İsveç ve Nijerya olmak üzere beş farklı ülkeden katılımcılar yer aldı. Fuarın yanı sıra konferansta 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması yapılıyor.
Müze Forum Bursa
‘Geçmişe Gelecek Sağla’ mottosuyla Türkiye’nin kültürel zenginliği ve insanlığa miras kalan değerleri yaşatarak, bunların korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen fuarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi de müzeleriyle yer aldı. Kültür endüstrisinin buluşma noktası olarak nitelenen Heritage İstanbul’da stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, pandemi öncesi yılda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, pandemi döneminde ise sanal ortama taşınan Bursa’nın müzelerini, yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Bursa Müze standında Bursa’da yürütülen müzecilik faaliyetleri, yapılan ve planlanan etkinlikler hakkında ziyaretçilere bilgi verilirken, 1718 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek ‘’Müze Forum Bursa’’ sempozyumu hakkında bilgilendirme yapıldı.
“Sanal Müze Hep Açık”
Gelişen teknolojiyi yakından takip eden müzelerini dijital platforma taşıyarak sanal ortamda da ziyaretçilerine açan Müzeler Şube Müdürlüğü, Miras Sohbetleri konu başlığında da ‘Sanal Müze Hep Açık’ sunumuyla beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan, Tuğba Gürkan Şenyavaş, Yeşim Özturhan, Nedim Buğral, Yasemin Eser ve Sebla Kut, ‘Sanal müzenin eğitim ortamı olarak kullanımı, sanal müze deneyimi gerçek bir müze deneyimi midir? Sanal müzeler bir eğitim ortamı olarak ne kadar geçerli ve gerçekçidirler? Müzeler bir eğitim ortamı olarak değişen çağa nasıl uygun hale gelebilir?’’ gibi sorulara yaptıkları sunumla cevap aradı. Akademisyen, müzeciler ve uygulayıcıların da ilgiyle takip ettiği “Sanal Müze Hep Açık” sunumu fuara ayrı bir renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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