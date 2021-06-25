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Uludağ’ın lezzeti Bursasu, “sıfır sodyum” oranıyla sağlığa değer katıyor

İHA

Uludağ’ın lezzeti Bursasu, “sıfır sodyum” oranıyla sağlığa değer katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ekonomisine kazandırılan ve kısa sürede sektöründe önemli bir yer edinen Bursasu, kalite anlayışında insan sağlığını ön planda tutuyor. Uludağ’ın lezzeti ‘sıfır sodyum’ oranıyla da insan sağlığına değer katıyor.
Dünya standartlarındaki analiz değerleriyle metabolizmayı hızlandıran canlı su niteliğinin yanı sıra insan sağlığını doğrudan etkileyen ‘sıfır sodyum’ oranıyla öne çıkan Bursasu, kaynaktan ambalaja kadar kalitesinden ödün vermiyor. Tüm yaş gruplarının rahatlıkla tüketebileceği ideal analiz değerlerine sahip olan Bursasu, ilgili yasal yönetmelikler kapsamında belirlenen parametre değerlerinin hepsini karşılarken, damakta bıraktığı üstün lezzet ve yumuşak içimiyle de her geçen gün pazar payını artırıyor.
Sırrı doğallığında saklı
Üstün lezzeti ve yumuşak içimiyle kısa sürede tüketicinin tercihi haline gelen Bursasu, üretimden dağıtıma tüm süreçlerde uluslararası standartları uyguluyor. Uludağ'ın zirvesindeki eşsiz ve doğal kaynaklardan elde edilen Bursasu, ambalaja girene dek sağlığa uygunluk koşulları birçok farklı noktada kontrol ediliyor, son teknolojik makineler ile el değmeden şişeleniyor. İnsan sağlığını temel alan çevre dostu üretim anlayışı ile Bursasu, tüketici memnuniyetine de önem ve öncelik veriyor.
‘Sodyum’ oranı neden önemlidir?
Suyun kalitesi, içinde erimiş halde bulunan maddelerin cinsine ve miktarına bağlıdır. Su, toprak içinde tutunduğu gibi fazlası toprak alt katmanlarına iner, orada geçirimsiz bir tabakaya rastladığında birikerek kaynak suları meydana gelir. Kaynak suları, geçtikleri toprak tabakaların içinde bulunan tuzları eriterek bünyesine alır. Su yapısı itibariyle kana direkt olarak karışan temel bir gıdadır. Bu nedenle suların katyon ve anyon içeriklerinin bilinmesi önemlidir. Sodyum oranı vücut sıvısını ve dolayısıyla insan sağlığını doğrudan etkileyen bir katyon olup, fazlalığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bursasu, sodyum oranı tespit edilmeyecek düzeyde bir doğal kaynak suyudur ve kaynağı el değmemiş bir doğada ve yüksek rakımda bulunmaktadır.

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