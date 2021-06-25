Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ´da yiyecek arayan bir ayının çöp konteynerini sürükleyip, devirdiği anlar kamerayla görüntülendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´da Sarıalan bölgesine gelen yavrularıyla birlikte gelen ayı, yiyecek aradı. Ayı, çöp konteynerini sürükleyip, devirdi. O anlar, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Sarıalan'daki iş yeri sahipleri, zaman zaman benzer görüntülere rastlandığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-25 12:11:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.