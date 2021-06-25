Emrah Kılıç: “Bursaspor için çalışmaya, üretmeye devam”

Bursaspor’da geçtiğimiz gün istifa ettiğini açıklayan yönetim kurulu üyesi Emrah Kılıç, istifasını geri çektiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, istifa ettiğini açıklayan Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç, bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kılıç yaptığı açıklamada, “Ekip liderimiz Emin Adanur'la Bursaspor'u layık olduğu yere çıkarmak için önemli bir yola çıktık. Önceki gün yaşananlardan dolayı yönetim kurulu üyeliğimden istifa edeceğimi açıkladım. Ancak Bursaspor'un şu an her kesimiyle bir olmaya ihtiyacı var. Emin Adanur'la birlikte yola devam ediyorum. Bursaspor için çalışmaya, üretmeye devam” açıklamasında bulundu.

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