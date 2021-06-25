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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan YKS öncesi beslenme uyarısı

İHA

Uzmanlardan YKS öncesi beslenme uyarısı

Hafta sonu yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Hayat Hastanesi Diyetisyeni Selime Aladağ öğrencilere doğru beslenme uyarısı yaptı.
Milyonlarca adayın iyi bir üniversiteye girmek için ter dökeceği sınav öncesi beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Aladağ, sınav öncesi ve sınav sabahları yapılması gereken doğru beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Aladağ, “Öğün atlamayın, riskli yiyecek ve içecekler tüketmeyin, kafein içeren içeceklere dikkat edin. Sınav sabahı ise hafif bir kahvaltı yapın, beynin aktivitesini düşüren ve sindirimi güçleştiren besinlerden kaçının ve mutlaka sıvı tüketin” diye konuştu.
Pandeminin en çok öğrencileri etkilediğini ifade eden Aladağ, bu süreçte uzaktan eğitime geçilmesi ve bu değişikliğin oluşturduğu stresin; özellikle YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin yeme davranışlarında, uyku düzenlerinde ve sosyal hayatlarında önemli değişikliklere yol açtığını söyledi.
Sınav öncesi beslenme önerilerinde bulunan Aladağ, “Beynin performansının en iyi şekilde olması için besinden alınan enerjinin yanında uykudan alınan enerjinin de önemi büyüktür. Bu dönemde öğrenciler uyanık kalabilmek için genelde kafein içeren kahve, çay ve gazlı içeceklere başvururlar. Bu içecekler huzursuzluk, çarpıntı, uykusuzluk gibi sorunlara yol açarak sinir sistemini uyarmaktadır. O yüzden kafein içeren içecekler azaltılmalı ve uyku düzeni oturtulmaya çalışılmalıdır. Herhangi bir gıda zehirlenmesi veya besin intoleransına karşı mutlaka evde taze gıdalar ile hazırlanmış yemek yenilmelidir. Beslenme ritüeliniz dışında çevreden duyulan ve daha önceden denenmemiş yiyecek, içecek ve gıda takviyelerinin vücudunuza olan olası etkileri bilinmediğinden tercih edilmemelidir. Mide rahatsızlıklarına ve hazımsızlık sorunlarına sebep olabileceğinden dolayı akşam yemeğinde kızartma, hamur işleri, çok yağlı ve ağır soslu yemekler tercih edilmemeli, mümkün olduğunca az işlenmiş ve sade besinler tercih edilmelidir" dedi.
Aladağ, sınavdan özellikle bir gün önce; kurubaklagil, lahana, pırasa, kereviz, bezelye, bulgur pilavı, kısır, mercimek köftesi gibi besinlerin gaz problemine neden olabileceğinden tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
Sınav akşamı yemeği için örnek bir menü de paylaşan Aladağ, “Sınav akşamı örnek menüde; ızgara dana bonfile/biftek/balık, zeytinyağlı enginar, bol yeşillikli zeytinyağlı salata, 12 dilim tam buğday ekmeği veya 3 yemek kaşığı yağsız makarna ve ayrıca gece ara öğünü olarak ılık süt ile çiğ badem tüketilebilir” ifadelerini kullandı.
Sınav sabahı beslenme önerilerinden de bahseden Aladağ, “Normalde kahvaltı yapma alışkanlığınız yoksa veya stresliyken yemek yiyemiyor olsanız bile sınav sabahı hafif de olsa bir şeyler yemek için kendinizi zorlamalısınız. Beyni kuvvetlendiren ve odaklanmayı arttıran besinler tüketilmeli. B vitaminin yoğun olduğu süt ürünlerinden zengin bir kahvaltı edilmeli, ayrıca kahvaltı badem, fındık, ceviz, yer fıstığı, avokado ile zenginleştirilmelidir. Yine beyaz ekmek yerine B vitamininden zengin tam tahıllı ya da çavdarlı ekmek tercih edilebilir. Beyin aktivitesini düşüren ve sindirimi güçleştiren besinlerden kaçınılmalı. Sınav sabahı daha dinç hissetmek ve uyku açmak adına kafein miktarı yüksek Türk kahvesi ya da filtre kahve gibi içecekler tercih edilmemelidir. Sıvı alımına dikkat edilmeli. Vücudun hidarete olması ve konsantrasyonun sağlanması açısından yine su tüketimi oldukça önemlidir. Sınav sırasında tuvalet ihtiyacının artmaması için su aşırıya kaçmadan yudum yudum tüketilmelidir” şeklinde konuştu.
Sınav sabahı kahvaltı menüsü örneği de veren Aladağ, “1 bardak taze sıkılmış elma suyu, 1 adet haşlanmış yumurta veya yağsız omlet, 12 dilim az yağlı beyaz peynir, 45 adet az tuzlu zeytin, 1 tam ceviz içi + 23 adet çiğ fındık + 4 adet kuru erik, söğüş domates, salatalık, biber, maydanoz, 12 dilim tam buğday/çavdar ekmeği. Sınava girmeden yarım saat önce; bir avuç kadar kuru meyve, ceviz, fındık ve badem ya da küçük kepekli bisküvi tüketilebilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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