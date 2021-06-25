Bursaspor Kulübü: “Divan Kurulu listeleri 28 Haziran’da teslim edilecek”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu adaylık başvuruları hakkında bilgilendirme yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 17.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacak kişilerin Bursaspor Kulübü Derneği tüzüğünün 38.1/c maddesi gereği yönetim kurulu listelerini seçimden 3 gün önce Divan Başkanlık Kurulu’na Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 28 Haziran 2021 Pazartesi günü 14.0017.00 saatleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.