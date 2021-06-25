Bursaspor Kulübü: “Divan Kurulu listeleri 28 Haziran’da teslim edilecek”

Bursaspor Kulübü, Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu adaylık başvuruları hakkında bilgilendirme yayımladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 17.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacak kişilerin Bursaspor Kulübü Derneği tüzüğünün 38.1/c maddesi gereği yönetim kurulu listelerini seçimden 3 gün önce Divan Başkanlık Kurulu’na Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 28 Haziran 2021 Pazartesi günü 14.0017.00 saatleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir”
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