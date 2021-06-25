Mudanyalı Kahraman Şükrü Çavuş törenle anıldı

Mudanya’nın İngilizler tarafından işgali sırasında 25 Haziran 1920 tarihinde bağımsızlığa giden yolu açan Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehit edilişlerinin 101. yılında İskele Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Mudanyalı Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehit edilişlerinin 101. yılında İskele Meydanı’nda Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.Şükrü Çavuş adına yapılan Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, gaziler ve şehit yakınları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, şehitler adına dua ile devam etti. Tek Kişilik Direniş ve Kuvayi Milliye isimli tiyatral gösteri ve canlı heykel performansına ise vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere tüm şehitlerimize ne kadar şükretsek azdır. Onların bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni biz koruyacağız.Birlikte bu vatanın bağımsızlığa kavuşması için gözlerini kırpmadan canlarını vermişler. Bizler de onların emanetini sonsuza dek yaşatmak için çalışacağız. Başta Şükrü Çavuş olmak üzere Mudanyamızın kurtuluşunda canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Şükrü Çavuş Anıtı’na karanfil bıraktı.

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