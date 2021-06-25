Başkan Aktaş güven tazeledi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Sağlıklı Kentler Birliği 35’inci Olağan Meclis toplantısında yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 35. Olağan Meclis Toplantısı Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 75’e yakın Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanının katılımı ile yapıldı. Olağan Meclis Toplantısında ev sahibi olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda farkındalık oluşturan çalışmalar düzenleyerek önemli bir vizyona sahip Sağlıklı Kentler Birliğinin çok değerli üyelerinin burada olması Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Toplantının Malatya’ya alınmasında desteklerini esirgemeyen Birlik Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ve Meclis Üyelerimize bir kez daha şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sağlıklı Kentler Birliği'nin 35. Olağan Meclis Toplantısı’nda Birlik Başkanı ve Başkan vekillikleri, Encümen Üyeleri ile katip üyelerin seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden 3 yıllığına Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin başkanlığına seçildi. Kendisini yeniden Birlik Başkanlığına seçen meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Aktaş, meclisin açışında yaptığı toplantıda da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı Şehirler Ağı ile ilgili çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz yılın sonunda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının yıllık konferansı pandemi sebebiyle internet üzerinden gerçekleşti. Bu konferansta danışma kurulu üyelerimiz ile birlikte pandemi sürecinde hazırladığımız çalışmaların sunumlarını gerçekleştirdik. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü başkanlığında yapılan belediye başkanları toplantısına katıldım. Konferans boyunca sağlıklı şehirler ağında yer alan üye ülkelere ve şehirlere rehberlik edecek politik kurul, bilim kurulu ve danışma kurulu kurulacağı ile ilgili duyurular yapıldı. Birliğimiz siz değerli üyelerimizin de destekleri ile ve güçlü kurumsal yapısı ile DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı içerisinde en aktif birliklerden biri konumunda. Yaptığımız çalışmalar birçok ülkede örnek olarak anlatılıyor ve bizim gibi birliklerin kurulması için rehberlik etmemiz talep ediliyor. Bu aktif temsiliyetimiz beraberinde politik kurulda, bilim kurulunda ve danışma kurulundaki temsiliyetlerimiz ile karşılığını buldu. ilk olarak DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından, 2025 yılına kadar sürecek 7. Faz döneminde üye ülke ve şehirlere politik önemi olan konularda danışmanlık ve liderlik etmesi amacıyla DSÖ Avrupa bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan politik kurul belirlendi. Bu kurula ülkemizi ve birliğimizi temsilen seçilmenin mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Toplantının ardından Başkan Aktaş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Çırmıktı Lezzet Caddesindeki konakları ve müzeleri gezip, yöresel yemekler ve kayısı çekirdeğinden yapılan kahvenin tadına baktı.

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