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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GUHEM ziyarete açılıyor

İHA

GUHEM ziyarete açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM 26 Haziran Cumartesi günü kapılarını açıyor. Merkez, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27 Haziran Pazar günü hariç salı gününden pazar gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM’in resmi açılışı geçen yıl Ekim ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleştirilmişti.
Pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerini ağırlayamayan Merkez, 1 Temmuz’da başlayacak tam açılma öncesinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. GUHEM, 27 Haziran Pazar günü hariç salı gününden pazar gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kovid19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı Merkeze Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile giriş yapılabilecek.
İlk katta havacılık, ikinci katta uzay teması
Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılık, üst katında uzay teması işleniyor. 13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’de 15 farklı temada 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörler yer alıyor. İlk katta havacılıkla ilgili düzenekler, uçak simülatörleri, gerçek boyutlu A320 uçak modeli; uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta ise gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayatın ihtimaline, uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgiler sunuluyor.
160’a yakın interaktif düzenek
"Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi", "Model Uçak Uçurun", "Pervaneler Nasıl Çalışır", "Piston Motoru ve Jet Motoru", "Bir Uzay Gezgini Programla", "Mars'taki Robotlar", "Roket Modelleri", "Merkür Programı Fırlatma Deneyimi", "Vostok1 Kumanda Modülü" gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkez, ziyaretçilerine ilginç deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor. Merkezde ayrıca 36 yaş arası çocuklara özel bir alan da bulunuyor.
Merkezin ilk katında kurulan Havacılık Akademi’sinde simülatörlerle özel eğitimler verilmesi planlanıyor. GUHEM’de ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1993 yılından 2007 yılına kadar birçok operasyonda görev alan GAF RF4 E Phantom II keşif ve bombardıman uçağı da sergileniyor.

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