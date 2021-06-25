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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışta

İHA

İnegöl’de yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışta

İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde 68 günde hayata geçirdiği modern hayvan pazarında, dün akşam itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı. İlk gün 20 dolayında hayvan satıcısı ile 450 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı. Çevre düzenlemelerinin devam ettiği yeni hayvan pazarında, kurbanlık satışları başladı. Öte yandan hayvan pazarına halk otobüsü seferleri de başladı.
İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği yeni modern hayvan pazarında, kurban bayramı öncesi söz verildiği gibi bugün itibariyle kurbanlıklar kabul edilmeye başladı. 25 Haziran’da açılacağı duyurulan hayvan pazarında bir yandan çevre düzenlemeleri sürerken, bir yandan da 24 Haziran gecesi itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı. İlk gün itibariyle 20 hayvan satıcısı ile 450 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.
Halk otobüsü seferleri başladı
Hayvan pazarının hizmete girmesiyle birlikte İnegöl merkezden hayvan pazarına halk otobüsü seferleri de başladı. Oluşturulan 612H numaralı otobüs ile İnegöl Terminal bölgesinden hayvan pazarına ulaşımı sağlanacak. Gidişte; İnegöl terminal, BursaEskişehir yolu, Ahmet Akyollu Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi, Osmanbey Caddesi, Kasımefendi Caddesi, Ortaköy Yolu üzerinden Hayvan Pazarına ulaşacak olan halk otobüsü, dönüş güzergahında ise hayvan pazarından çıkış yapıp; Ortaköy yolu üzerinden Kasımefendi Caddesi, Osmanbey Caddesi, Ahmet Akyollu Caddesi, Altay Caddesi, Şebboy Caddesi ve son olarak İnegöl Terminalinde turunu tamamlayacak. Bu güzergah üzerinden vatandaşlar 612H nolu otobüsle hayvan pazarına ulaşabilecek.
Hayvan pazarında kurbanlık satışının başlamasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle hayvan pazarını ziyaret etti. Burada yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanım, kıymetli yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle beraber yeni modern hayvan pazarındayız. Allah’a hamdolsun güzel bir günde, söz verdiğimiz gibi 68 gün içerisinde bu eseri hizmet açmış olduk. Dün akşam itibariyle kurban satıcılarımız kendi şehirlerinden İnegöl’ümüze gelerek Pazar yerine hayvanları indirmeye başladılar. Kurbanlıklar kotralara yerleştirilmeye devam ediyor. Yine aynı şekilde süreç bugün de devam ediyor” dedi.
68 günde tamamlandı
Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatan Taban, “Bir taraftan da yine biz de çevre düzenlemesi gibi düzenlemeleri tamamlamaya devam ediyoruz. Ama söz verdiğimiz gibi en başından beri hayvan Pazar yerini yaklaşık 75 gün gibi bir planlamayken 68 günde tamamlamış olduk. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalıştılar. Bizler de bu kadrolar ile hemen hemen haftada birkaç gün mutlaka buraya gelip yerinde bizzat çalışmaları takip etmeye çalıştık. Kazasız belasız tamamlamamız sevindirici. Ben pazardaki satıcılarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımıza da şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Niyetlerini rabbim kabul eylesin” diye konuştu.
Yeni hayvan pazarı ziyareti sırasında kurban kesimi de yapıldı.

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