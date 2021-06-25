Yıldırım'da su kesintisi

Biontech aşısı yan etkisi var mı?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak. Kazım Karabekir Mahallesi 12. Gül Sokak ve civarında 28.06.202125.07.2021 tarihleri arasında 10:0018:00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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