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Otomobilin beton direğe çarparak parçalandığı kaza kamerada: 3 ölü, 2 ağır yaralı

İHA

Otomobilin beton direğe çarparak parçalandığı kaza kamerada: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil enerji nakil hattı beton diğerine çarparak parçalara ayrıldı, 3 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Yeniceköy mahallesindenden BursaAnkara karayolu üzerinde faaliyet gösteren dinlenme tesisine seyir halinde olan sürücü İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Virajda ki enerji nakil hattı beton diğerine çarpan otomobil, parçalara ayrılarak savruldu. Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok 112 Acil Servis Ambulansları, Jandarma komutanlığı ekipleri ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sürücü İlker Mutlu, yolcular Feride Tipi(39) ve Emine Tipi(18) olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Olay yerinde hayatını kaybeden Anvarbek Tairov(20) ve Gülmira Tipi(17) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldılar. Emine Tipi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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