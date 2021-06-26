Kestel Belediyesi’nden kadınların özel ‘Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’

Bursa Kestel Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve kadınların hizmetine sunulacak olan Çilek Sosyal Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. 1200 metrekare alana sahip tesiste spor salonu, kafeterya, çocuk oyun alanı, psikolog ve diyetisyen hizmetleri bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, kadınlara özel bir tesis olan Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’ni düzenlenen törenle hayata geçirdi. 1200 metrekare alana sahip tesiste, kadınlara özel spor salonu, kafeterya, çocuk oyun alanı, diyetiysen ve psikolog hizmetleri yer alıyor. Düzenlenen açılış törenine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, İl ve İlçe Teşkilatları ile Siyasi Parti Temsilcileri katıldı.

‘’Söz verdiğimiz gibi vaatlerimizin üzerine çıkıyoruz’’

Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Bugün burada 1200 metrekare olan Çilek Sosyal Yaşam Merkezimizin açılışı için bulunuyoruz. Yapımını hızla tamamladığımız ve yalnızca kadınlarımıza özel olan tesisimizde spor salonu, kafeterya, çocuk oyun alanı, diyetisyen ve psikolog hizmetlerimiz yer alıyor. Bayanlarımız spor yaparken, çocuklarını buradaki oyun alanına bırakabilecek, işlerinde uzman diyetisyen ve psikologlarımızdan yardım alabilecek. Profesyonel spor salonlarında bulunun tüm ekipmanları, Kestelli kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kafeteryasıyla, spor salonuyla Kestel’imize çok yakışan bir proje olduğuna inanıyorum. Ne mutludur ki seçim vaatlerimizi bir bir yerine getiriyor ve vaatlerimizin üzerine çıkıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde 9 temel atma ve açılış törenimiz olacak. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, 2021 yılı hem inşaatların başladığı hem de kurdelelerin kesildiği bir yıl oluyor. İnşallah Kestel, 17 ilçemiz içerisinde hemşehrilerimize hizmet ve tevazu konusunda en üst seviyede iddialı olmaya devam edecek. Tekrardan Kestel’imize ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ‘’ diye konuştu.

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