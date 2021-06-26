Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlış sınav merkezine gelen öğrenci, Polis otosuyla 7 kilometre ilerdeki sınav merkezine yetiştirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. YKS sınavı için Kemalpaşa Mahallesi'ndeki İmam Hatip Lisesine gelen Ezgi Havadar, içerideki sınav görevlilerin uyarısı üzerine yanlış sınav merkezine geldiğini anladı. Okuldan çıkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri zamanla yarıştı. Polis otosuna alınan Havadar, hızla 7 kilometre ilerdeki Osmangazi İmam Hatip Ortaokuluna götürüldü. Saat 09.55'te sınav yerine getirilen öğrenci sağ salim sınava katıldı. Polis ekiplerinin seferberliği taktir topladı.

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