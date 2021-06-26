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Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçısı, Karacabey’in doğasına hayran kaldı Yaban hayatı fotoğrafları için Kuveyt’ten Karacabey longozuna geldi

İHA

Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçısı, Karacabey’in doğasına hayran kaldı Yaban hayatı fotoğrafları için Kuveyt’ten Karacabey longozuna geldi

Kuveytli Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Osman Ahmet Albedaiwi, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan longoz ormanında yaban hayatı fotoğrafları çekti. 4 gün boyunca Kocaçay Deltası ve Uluabat Gölü’nde çektiği fotoğrafları paylaşan Albedaiwi, Karacabey’in doğasına duyduğu hayranlığı ifade etti.
Kuveytli iş adamı Osman Ahmet Albedaiwi, Kuveyt’ten gelerek Karacabey’de yaban hayatı fotoğrafları çekti.
Özellikle Karacabey Longozu ile Uluabat Gölü’nde çektiği fotoğrafları da sıklıkla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Albedaiwi Karacabey ziyaretinde, Belediye Başkanı Ali Özkan’la da bir araya geldi.
"Burayı tavsiye edeceğim"
Gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Özkan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albedaiwi, “Kuveytli doğa fotoğrafçıları için Türkiye önemli bir coğrafya. Ancak bu kez, Karacabey Longozu ile Uluabat Gölü’nü fark ederek, bilinen yerlerin dışında burayı görmek istedim. Ve geldiğim andan itibaren de doğasına hayran kaldım. Kuveyt iklimi nedeniyle çölden ibaret. Sıcaklık ve genel habitatı itibariyle kuş bakımından çok zengin değil. Bu nedenle, yaban hayatı ve kuş fotoğrafçıları sıklıkla Türkiye’ye gelirler. Ben de bundan sonraki planlamalarıma, Türkiye’yi ve özellikle Karacabey’i dahil etmeyi düşünüyorum. Hem halkı misafirperver hem de doğası muhteşem. Döndüğümde diğer yaban hayatı fotoğrafçılarına da burayı tavsiye edeceğim” dedi.
"Yapılan yatırımlar karşılığını veriyor"
Belediye Başkanı Ali Özkan da ziyarette yaptığı açıklamada, “Yıllardır Karacabey’in doğal güzelliklerinin yurtta ve dünyada tanıtılması için pek çok alanda faaliyet yürüttük. Ve artık bunun olumlu etkilerini görmekteyiz. Sadece tanıtım değil, konaklama noktasında yaptığımız çalışmalar sayesinde, yerli ve yabancı turistlere karşı alternatifler oluşturduk. Bu noktada inşaatı devam eden konaklama tesislerimizin de ne denli değerli olduğunu görmekteyiz” dedi.

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