Bursa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhaneli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Orhaneli-Bursa yolu Yörükler Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Davut Bahşi yönetimindeki 16 BS 914 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Bahşi ile araçta bulunan Fatma Bağcı, Yüksel Bağcı ve Hatice Bağcı yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Yüksel Bağcı, hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-06-26 13:22:04



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