Bursa’da kadınlar madde bağımlılığına dikkat çekmek için sahaya çıktı

Bursa’da uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kadınlar yeşil sahaya çıktı.

Zaferspor Kulübü Tesisleri'nde yapılan etkinlikte, anneler sahaya "Sağlıklı bir gelecek için spora evet, uyuşturucuya hayır" yazılı pankartla çıktı. Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) Başkanı Şerafettin Torun, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini, bağımlıları ikna edip tedavi olmaları, gençlerin uyuşturucu tuzağına kapılmaması için çalışmalar yürüttükleri ifade ederek, “Bugün 'Spora evet, uyuşturucuya hayır' dedik. Bağımlı anneleriyle, Zaferspor'un futbolcularıyla gençleri spora davet ettik. Onlar halı sahalara gelirse sokaklar, onları yutmaz. Annelere sesleniyorum, gençleri, çocukları spora verin ve takibini yapın ki çocuklar sokaklarda harcanmasın” dedi.

Sevim Satılmış da oğlunun uyuşturucudan kurtulması için mücadele ettiğini, çok zor dönemler yaşadığını dile getirdi. Hastanede tedavi gören oğlunun ilaç tedavisine devam ettiğinin altını çizen Satılmış, "Ben maddi manevi tüm desteği sağlamaya çalışıyorum. Hiç kimse pes etmesin. Sabırla, azimle, istikrarla mücadelemize devam edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte emeği geçenlere de plaket takdim edildi.

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