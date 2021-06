Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığına aday

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSASPOR Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı için Galip Sakder adaylığını açıkladı. Bursaspor Vakfı Başkanlığı görevini yürüten Sakder, adaylık nedeniyle istifa dilekçesinin de hazır olduğunu ve kulübe sunacağını belirtti.

Yeşil-beyazlı kulübün divan kurulu olağan seçimli genel kurulu, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılacak. Galip Sakder, kongrede Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Galip Sakder'in bir otelde düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu listesinde asil üyeler olarak yer alan Levent Batur, Haluk Hısımcıl, Mehmet Toplan ve Yücel Akgün ile yedek listede yer alan Yüksel Türker, Seyfullah Yıldız, Memduh Dursun, Ömer Cihan, Feridun Özkaya hazır bulundu.

Bursaspor Vakfı Başkanlığını yürüten Galip Sakder, adaylığı nedeniyle istifa dilekçesinin hazır olduğunu ve kulübe sunacağını kaydetti. Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakder, "58 yıllık geçmişi ile dev bir çınar olan Bursaspor Kulübümüzün en üst organı olan divan kurulunun görevleri, yetkileri ve çalışma şekilleri mevcut tüzüğümüzde net bir şekilde ifade edilmektedir. Hiçbir Bursasporlunun içine sindiremediği ve kabullenemediği bugünkü durumdan kulübümüzü tüm Bursa'nın el ele vererek layık olduğu yere tekrar çıkarmak en büyük görevimiz olmalıdır" dedi.

"Divan kurulu üyelerinin gösterecekleri teveccüh ile bu şerefli göreve geldiğimiz takdirde Bursaspor'a gönül vermiş tüm üyelerimizin düşünce ve projelerini her zaman değerlendirerek, Bursaspor Kulübü'nün yararına değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullanan Galip Sakder, her üyenin görüş ve düşüncelerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mevcut yönetim kurulları ile çok sıkı iş birliği içinde olarak Bursaspor'un yararına olabilecek her türlü yardımı önerme ve takip etmeyi sürdürme çabası içinde olacaklarını vurgulayan Sakder, "Tüzüğümüzün emrettiği tüm görevleri de eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağız. Hayal üretmek, hayal satmak yerine her zaman gerçekleri düstur olarak kabul edip, bir Bursasporluya yakışır bir şekilde görevimizi yapmak her şeyin üzerinde olacaktır. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan genel kurulun demokratik bir ortamda, Bursaspor Kulübü'ne yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Saffet Akarsu'nun, Bursaspor Vakfı üzerinden kendisine yönelik sözlerine de cevap veren Galip Sakder, "Vakıfta bugüne kadar hiçbir yönetim ve denetim kurulu üyesi ücret almadığı gibi, yapılacak genel kurulda da alınması düşünülmemiştir. Genel kurul gündemine yazılmasının nedeni, dedikodulara karşı ve yanlış anlamaları önlemek için 'ücret ödenmemesine' cümlesinin tutanağa yazılmasını sağlamak içindir. Durumu bilmeden, incelemeden ücret alabileceğimizin ima edilmesi bile bizleri çok üzmüştür" dedi.

