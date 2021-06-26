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Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan kazada sürücü: "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk'' 3 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü gözaltına alındı

İHA

Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan kazada sürücü: "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk'' 3 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil enerji nakil hattı beton diğerine çarparak parçalara ayrıldı. Kazada 3 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde ise, "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk'' dediği öğrenildi.
Kaza saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden BursaAnkara karayolu üzerinde faaliyet gösteren dinlenme tesisine seyir halinde olan sürücü İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Virajdaki enerji nakil hattı beton diğerine çarpan otomobil, parçalara ayrılarak savruldu. Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza yerine çok 112 acil servis ambulansları, jandarma komutanlığı ekipleri ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sürücü İlker Mutlu, yolcular Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi (17) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Emine Tipi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde ise "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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