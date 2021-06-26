Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı’na aday oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı’na aday oldu

İHA

Bursaspor'da 1 Temmuz'da gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu Seçimi için yeşilbeyazlıların eski başkanı Recep Günay, adaylığını açıkladı.

Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı’na aday oldu

Bursaspor'da 1 Temmuz’da gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu Seçimi için yeşilbeyazlıların eski başkanı Recep Günay, adaylığını açıkladı.
Bursaspor Divan Kurulu için seçim heyecanı yaşanıyor. Yeşilbeyazlı ekibin eski başkanlarından Recep Günay, adaylığını açıkladı. Günay, "Bursaspor Divan Kurulu'nun Bursaspor camiası içinde dengeleyici, uyarıcı, yol gösterici, tarafsız ve güç odaklarından uzak olması gerekmektedir. Bursaspor'un eski başkanı olarak arkadaşlarımla bu ulvi görevi yukarıda belirttiğim ilkeler doğrultusunda ve Bursaspor'a mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için ekip olarak Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu'na aday olmaya karar verdik" dedi.

"Divan kurulunun yapısını değiştireceğiz"
Günay, şöyle devam etti: "Bursaspor Divan Kurulu'nun susan, karışmayan, emir alan yapısını değiştirmek istiyoruz. Divan Kurulumuzu konuşan, üreten, yol gösteren, Bursaspor'un her kuruşunu savunan, eğer usulsüzlükler varsa korkmadan sorgulayan bir yapıya kavuşturacağız. Divan Kurulu'nda seçme ve seçilme hakkı elde edebilmek için Divan Kurulu üyelerimizin her sene en az bir toplantıya katılmaları zorunludur."

"Divan kurulu işlevsiz bırakılmıştır"
Divan kurulu üyelerinin toplantılarda çözüm üretilmediği için toplantılara gelmediğini ifade eden Günay, "Üyelerimiz yılda bir kez bile katılmayarak seçme ve seçilme haklarını bile feda eden Divan Kurulu üyelerimizin yalnızca 268 kişi bu seçimde oy kullanacak olması bile Divan Kurulu'nun ne kadar işlevsiz bırakıldığının en acı göstergesidir" açıklamasını yaptı. Günay, "Divan Kurulu üyelerimize değerli olduklarını hissettirerek toplantılara katılımlarını sağlayıp öneriler, çözümler ve projeler üreterek Bursaspor'un yeniden diriliş hamlesine katkıda bulunmalıyız. Bu konuda yaptığımız istişareler neticesinde belli konularda kurullar oluşturarak konunun sahiplenilmesine olanak sağlayacağız" dedi.

"Yanlışlara dur diyeceğiz"
Recep Günay, "İlk olarak hukuk, mali konular ve istişare kurullarını işlevsel hale getirip sonuçlarını sizlerle paylaşmak ve neticelerini değerlendirmek istiyoruz. Bu kurullarda konularında uzman olan Divan Kurulu üyesi arkadaşlarımızın katılımını sağlayarak kulübümüze dolaylı yoldan katkılarını sağlamış olacağız. Bu bağlamda kenarda susarak olan bitene ses çıkarmayan değil yanlışa dur diyecek etkili ve aktif bir Divan kurulu için adaylığımızı açıklıyoruz" şeklinde konuştu.
Recep Günay’ın listesi şu şekilde:
Asil Liste: Ertuğrul Yavuz, Mehmet Şaylanoğlu, M.Cem Gençoğlu, Levent Kayahan
Yedek Liste: Erdem Afacan, Şaban Kurt, Adnan Yazık, Rıdvan Yeşilkavak, Fatih Kapuçi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan kazada sürücü: "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk'' 3 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan kazada sürücü: ...
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı ...
Baykuş evin küvetine yavruladı
YEREL HABERLER Baykuş evin küvetine yavruladı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, ...
Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığına aday
YEREL HABERLER Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığına ...
Sınava girecek engelli gence Yıldırım Belediyesi’nden destek
YEREL HABERLER Sınava girecek engelli gence Yıldırım Belediyesi’nden ...
Kimliğini kaybeden ve yanlış okula giden öğrencilerin yardımına polis yetişti
YEREL HABERLER Kimliğini kaybeden ve yanlış okula giden öğrencilerin ...
Bursa’da kadınlar madde bağımlılığına dikkat çekmek için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da kadınlar madde bağımlılığına dikkat çekmek ...
Osmangazi’den çocuklara ‘Serin’ müjde
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara ‘Serin’ müjde
Göçükte can pazarı
YEREL HABERLER Göçükte can pazarı
Bursa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da göçükte can pazarı...Bir saat sonra kurtarıldı Doğalgaz çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu toprağın altında kalan işçi bir saat sonra AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da göçükte can pazarı...Bir saat sonra ...
Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek
YEREL HABERLER Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ...
Yıldırım'dan YKS'ye giren öğrencilere tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım'dan YKS'ye giren öğrencilere tam destek
Nilüfer Belediyesi’nden engelli öğrencilere sınav desteği
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden engelli öğrencilere sınav ...
Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçısı, Karacabey’in doğasına hayran kaldı Yaban hayatı fotoğrafları için Kuveyt’ten Karacabey longozuna geldi
YEREL HABERLER Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçısı, Karacabey’in ...
Başkan Taban gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Taban gençlerle buluştu
Sağlık çalışanları Kurşunlu Sahili'ni temizledi Bursa'da Özel Hayat Hastanesi çalışanları çevre farkındalığı oluşturup Kurşunlu Sahili'nden 50 torba çöp topladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Kurşunlu Sahili'ni ...
Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı’na ...
Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
Bursa ‘zirveye’ koşacak
YEREL HABERLER Bursa ‘zirveye’ koşacak
Bursa’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat Bursa Büyükşehir’den nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Bursa’da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya ...
(ÖZEL) Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı Sınava girecek öğrenciler kimliğini düşürdü, trafik polisi okul okul gezip öğrencileri buldu Kimliğini düşüren öğrenciler dakikalar kala polis memurundan kimliklerini alıp sınava yetişti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sınava giderken kimliklerini düşüren ...