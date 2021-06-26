En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ay önce trafik kazasında oğlunu kaybeden acılı baba, korona virüse yenik düştü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Bursa Caddesi’nde motosikletiyle seyir halindeyken palet yüklü kamyona çarparak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu’nun babası Ahmet Çobanoğlu (45), bir haftadır Kovid19 tedavisi gördüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuğunu trafiğe kurban eden evli ve 2 çocuklu acılı babanın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.