Caz Tatili ses ve müziği keşfe çıkartıyor

Nilüfer 6. Caz Tatili kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler, katılımcılara müziğin ve sesin her alanda farklı deneyimlerini yaşatıyor.

Nilüfer 6. Caz Tatili, konserlerin yanısıra düzenlenen çeşitli yan etkinliklerle de, katılımcılara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı bu kez ‘Suzin ile Şifalı Sesler’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ses Meditasyon Uygulayıcısı Suzin Akalan Maçoro, katılımcılara akustik enstrümanlar eşliğinde iç dünyalarını keşfettirdi. Etkinliğe katılanlarla bir süre sohbet eden Maçoro, katılanları doğru nefes tekniğiyle sesin ve titreşimin gücünü kullanarak içsel yolculuğa çıkardı. Katılanlar doğayla iç içe bir ortamda özel enstrümanlar eşliğinde farklı bir deneyim yaşadı.

Nilüfer 6. Caz Tatili kapsamındaki yan etkinliklerden bir diğeri de ‘Sebzelerle enstrüman yapıyoruz’ atölyesi oldu. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen atölyede eğitmenler Akın Togay ve Sinan Turhan, 814 yaş arası çocuklarla bir araya geldi. Mart ayında Nilüfer Belediyesi destekleriyle çalışmalarına başlayan Nilüfer Sebze Orkestrası’nın çalışmalarından örnekler veren Togay ve Turhan, çocuklara farklı bir deneyim yaşattı. Sebzelerden yapılan enstrümanlar hakkında bilgi veren eğitmenler çocuklarında kullanmalarını sağladı. Akın Togay, “Doğadaki birçok nesneden ses üretilebilir ve müzik yapılabilir. Taze, mevsimine göre ulaşabildiğimiz çeşitli sebzeleri soyarak, keserek ya da oyarak birer müzik aletine dönüştürüyor ve kolektif bir müzik çalışması gerçekleştiriyoruz.

Çocuklarla bugün buluşarak sebzelerden müzik aleti ürettik ve onların bakış açısını genişletip, yeni sesler keşfetmelerine rehberlik ettik” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar farklı bir müzik deneyimi yaşarken, renkli ve keyifli görüntüler oluşturdu.

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