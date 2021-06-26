Saman yüklü traktör alev alev yandı; yola atlayan sürücü ağır yaralı

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Yasin KESKİNAbdulselam UĞUR/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, seyir halindeki traktörün römorkunda yüklü samanlar tutuştu. Traktörden yola atlayan sürücü Hilmi K. (58), ağır yaralandı. Traktörü tamamen saran yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Hilmi K. yönetimindeki 16 TK 749 plakalı traktörün römorkunda bulunan samanlar, saat 14.00 sıralarında alev aldı. Samanların yandığını gören sürücü, traktörden atlayınca ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından alevlerden uzaklaştırılan Hilmi K. için sağlık ekibi çağrıldı. Bu sırada traktör, alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hilmi K., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tedaviye alınan sürücü Hilmi K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-06-26 17:13:15



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