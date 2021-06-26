Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, durdurdukları araçtaki sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. Sürücü koltuğu yanındaki koltuktaki 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegölAlanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, 35 ABL 198 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan araca yaklaşan polis, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını, sürücü koltuğu yanındaki koltukta bulunan 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıklarını gördü. Sürücü koltuğu yanındaki koltukta sıkışan 2 şahıs da aynı kapıdan dışarı çıktı.
Yapılan incelemede Ş.A.'nın (25) ehliyetsiz olduğu için yanındaki sürücü belgesi bulunan M.K.(53) ile yer değiştirmeye çalıştığı tespit edildi. Sürücü Ş.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada sürücü, "Aracı yeni aldım. 40 bin TL borcum var. Ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.