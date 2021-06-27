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Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı

İHA

Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını Bursalı firmalara tanıtmak hedefiyle başladığı webinar programlarını sürdürüyor. Hedef ülkelerdeki büyükelçi, ticaret müşavirleri ve ataşeleri Bursa iş dünyası ile buluşturan etkinlikler kapsamında bugüne kadar düzenlenen 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı.
BTSO Küresel Fuar Acentesi tarafından, pandemi sonrası firmaların dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere düzenlenen webinarlar devam ediyor. Hedef ülkelerdeki büyükelçiler, ataşeler ve ticaret müşavirlerini dijital ortamda Bursa iş dünyası ile bir araya getiren etkinlikler kapsamında bugüne kadar İtalya’dan Endonezya’ya, Kanada’dan Hindistan’a kadar kentin önemli ticaret ortakları ve potansiyel pazarların ele alındığı 50 webinar düzenlendi. Söz konusu programlara 10 binden fazla iş insanı katıldı.
Webinar programlarının 50'incisi Orta Asya’nın önemli ülkelerinden Tacikistan pazarına yönelik düzenlendi. ‘Tacikistan Pazarı ve Ticaret İmkanları’ webinarı BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Duşanbe Ticaret Müşaviri M. Emrah Soğancı ve DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ve Tacikistan’ın köklü tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ekonomiye tam olarak yansımadığını ifade eden Şener, “iki ülke arasında 322 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bursa ve Tacikistan arasındaki ticaret hacmi ise 10 milyon dolar seviyesinde. Bursa iş dünyası olarak iki dost ülkenin güçlü potansiyeli için bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Ticaret hacmimizi en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Duşanbe Ticaret Müşaviri M. Emrah Soğancı, iş insanları tarafından az bilinen bir ülke olmasının Tacikistan’ın en büyük handikapı olduğunu söyledi. Tacikistan’ın Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinden biri sanıldığını belirten Soğancı, “Tacikistan, Fars kökenli bir ülke. Dilleri de Farsça’nın bir lehçesi olan Tacikçe’dir. Ülkemizle yakın ilişkileri var. Türkiye’yi, Türk insanını ve Türk mallarını çok seviyorlar. Ülkede ‘Bir mal kaliteliyse kesin Türk malıdır’ algısı var. Ülkedeki bu algı ihracatımızı artırmak için büyük bir avantaj” diye konuştu.
Tacikistan ekonomisinin son yıllarda yüksek bir büyüme performansı sergilediğini kaydeden Emrah Soğancı, “Tacikistan, son 10 yılda ortalama yüzde 7 büyüyen bir ekonomi. 2020 yılında pandemiye bağlı olarak büyüme yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Ülkedeki en önemli sektör tarım. Ancak tarım alanlarının sadece yüzde 5 ila 10’luk kısmında modern tarım teknikleri kullanılıyor. Bu teknikler yaygınlaştıkça sektörde büyüme artacaktır. Enerji sektörü de Tacikistan’da önem arz eden sektörlerden biri. Orta Asya’daki su kaynaklarının yüzde 60’ı Tacikistan sınırları içerisinde yer alıyor. Hidroelektrik santrallerinin yapımı açısından oldukça önemli. Son 10 yılda Türk firmaları ülkeye 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde tarım makine ve ekipmanları, tohum ve seracılık ile ilaç ve medikal ekipmanlar sektörleri başta olmak üzere işbirliğimiz güçlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu Tacikistan’ın 9 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ülke olmasına rağmen jeopolitik açıdan önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Devlet tarafından sağlanan vergi avantajları ve teşvikler, 30 yıllık devlet istikrarı, Afgan pazarına yakınlık dolayısıyla ucuz işgücü gibi faktörlerin Tacikistan pazarını cazip kıldığını belirten Saatçioğlu, Tacikistan’daki önemli yatırım fırsatlarını paylaştı.
Ülkede enerji ve inşaat sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu anlatan Saatçioğlu, “Doğal su kaynakları sayesinde 527 milyar kilowatt saatlik hidroelektrik santral kurulma potansiyeli var. Ancak bu projeler yeterli kadar devreye alınamadığı için ülkede zaman zaman enerji arzı konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Türk enerji firmaları bu alanda yatırım yapabilirler Tacikistan’da lokomotif sektörlerden biri de inşaat sektörü. Duşanbe’de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları da firmalarımız için önemli bir fırsat olabilir. Tacikistan hükümeti ayrıca 2025 yılına kadar 400 milyon dolarlık altyapı projesi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu projeleri de firmalarımızın yakından takip etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Saatçioğlu, 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi adına yakın zamanda TürkiyeTacikistan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın da yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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