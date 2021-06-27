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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa TB Başkanı Matlı'dan meslek lisesi çağrısı

İHA

Bursa TB Başkanı Matlı'dan meslek lisesi çağrısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere, meslek liselerini seçmeleri yönünde çağrı yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Son yıllarda adeta bir yıldız gibi parlayan meslek liseleri sektöre ara değil, aranan eleman yetiştiriyor. Alacakları nitelikli eğitimle, iş hayatına bir adım önde başlamak isteyen tüm öğrencilerimizi, meslek liselerini tercih etmeye davet ediyorum” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayacak öğrencilere, meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu. Gençlerin, eğitimöğretim hayatlarının en kritik virajlarından birinde olduğunu ifade eden Başkan Matlı, “LGS’ye giren öğrencilerimiz için artık tercih zamanı geldi. Korona virüs salgını nedeniyle oldukça stresli geçen sınav sürecinde, eğitimlerine evlerinden çevrimiçi devam etmek zorunda kalan öğrencilerimiz, artık hayatlarının en önemli kararlarından birini verme aşamasındalar. Bu noktada doğru lise tercihi, çocuklarımızın kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarının yanı sıra iş hayatına da bir adım önde başlamalarında kilit rol oynayacaktır” dedi.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi amacıyla, meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandığına değinen Başkan Özer Matlı, “Başlatılan bu dönüşüm hamlesiyle, meslek liselerimiz son yıllarda adeta bir yıldız gibi parlıyor. Protokol kapsamında, öğrencilerimizi sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için hem meslek liselerimizi fiziki anlamda daha kaliteli hale getiriyor hem de iş dünyasını sürecin içine aktif bir şekilde dâhil ederek, eğitim modelini daha da dinamikleştiriyoruz. Amacımız; meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde ‘aranan eleman’ olmalarına imkân sağlamak” diye konuştu.
Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamına alınan ilk ve tek tarım lisesi olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) Bursa Ticaret Borsası’nın hamisi olduğunu hatırlatan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ders müfredatının üyelerimizin ve tarım sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti. Hamidiye MTAL’in, Türkiye’ye tarımda rol model olması için yoğun çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Özer Matlı, “Korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünyada sürdürülebilir tarım, sağlıklı ve yeterli gıdanın önemi çok daha iyi anlaşıldı. Bu doğrultuda, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yönetimimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucu Hamidiye MTAL, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarım, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ile Laboratuvar hizmetleri alanlarında ARGE Merkezi oldu. Burada hayata geçirilecek olan model çalışma ile inanıyorum ki ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknoloji odaklı iyi tarım eğitimi, tüm Türkiye’ye Bursa’dan yayılacağı gibi sürdürülebilir tarım için gereken nitelikli ve yetişmiş insan gücü de okulumuzdan çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik altyapının güçlendirilmesine, mentorluktan üye firmalarda beceri eğitimi ve teknik ziyaretlere kadar gereken tüm desteği verdiklerini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Başta Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım AŞ. olmak üzere, ilçe belediyelerimizle de çeşitli çalışmalar ve özellikle kentimizin ihtiyaç duyduğu peyzaj bitkilerinin okulumuz tarafından üretimi noktasında iş birliği halindeyiz. Böylece uygulama ağırlıklı bir eğitim öğretim modeli ile öğrencilerimizin hem tecrübe kazanmalarına hem de mezun olduklarında çok daha rahat iş bulmalarına imkân sağlıyoruz. Aynı zamanda, Bursa Ticaret Borsası olarak öğrencilerimize burs ve nitelikli staj imkânı sunmayı ve mezun olduktan sonra iş bulma konusunda gereken tüm desteği vermeyi taahhüt ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla amacımız; okulumuzda yüksek donanımlı, teknolojiyle iç içe gençler yetiştirip, tarım sektörünün nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle, gençlerimizi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih ederek, sunulan tüm bu fırsatlardan ve ayrıcalıklardan yararlanmaya ve iş hayatında ‘aranan eleman’ olmaya davet ediyorum” dedi.

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