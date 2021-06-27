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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'dan çevreci asfalt

İHA

Yıldırım'dan çevreci asfalt

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için sıfır atık uygulamasını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, öncü bir projeye daha imza attı.
Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ortak çalışmayla; ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri asfalt üretiminde kullanılmaya başlandı. Proje kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplanan atık otomobil lastikleri, granül haline getirildikten sonra Yıldırım Belediyesi asfalt üretim tesisine gönderiliyor. Tesiste, granül karışımıyla üretilen asfalt ise Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım’ın yollarına seriliyor. Ömrünü tamamlamış otomobil lastiğinin dönüşümünden elde edilen katkı malzemesi karışımıyla üretilen asfalt ilk kez Mimar Sinan Mahallesi 1. Meydan Sokak yol yenileme çalışmasında kullanıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da incelediği çalışmalar sırasında; 2 bin 500 metrekarelik alana, 310 adet otomobil lastiğinin dönüşümünden elde edilen katkı malzemesiyle hazırlanan 400 ton asfalt serildi.
Sıfır atık projesiyle ilgili örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, evsel ve geri dönüştürebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda son 2 yılda; 40 bin ton ambalaj atığı, 36 bin litre atık yağ, 8 ton atık pil, 16 ton elektronik atık, 20 bin adet ömrünü tamamlamış otomobil lastiği, 7 bin ton tekstil kırpıntı atığı, 300 kilogram atık ilaç topladık. Sıfır atık projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak için kampanyalar düzenliyoruz. ‘1 Litre Atık Yağ Verene 5 Litre Su Hediye’ ve ‘Elektronik Atık Verene Tasarruflu Led Ampül Hediye’ kampanyalarını düzenledik. Çevre Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekip ile şuana kadar 20 bin öğrenciye temel çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verdik” ifadelerini kullandı.
Ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin dönüştürülmesi ile elde edilen malzemenin asfalt üretiminde kullanılmasının çok yönlü faydaları olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Ekiplerimiz tarafından toplanan otomobil lastikleri, dönüşüm işleminden geçirilerek granül haline getiriliyor. Elde edilen granül, asfalt üretimi sırasında katkı malzemesi olarak kullanılıyor. ABD, Rusya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde de aynı yöntemle asfalt üretimi gerçekleştiriliyor. Lastik karışımıyla oluşturulmuş ve ‘sessiz asfalt’ da denilen bu asfalt türü sıcak ve soğuğa karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor. Asfalttaki çatlamalar minimize edildiği için daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Öte yandan bu asfaltın serimi daha ince yapılabildiği için yaklaşık olarak maliyetten yüzde 10 tasarruf sağlıyoruz. Bu uygulama ile hem ömrünü tamamlayan lastiklerin doğaya atılmasının önüne geçerek çevreyi koruyoruz hem tasarruf ediyoruz hem de kaliteli asfalt üretiyoruz” ifadelerini kullanıyoruz.

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