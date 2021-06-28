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Yaz ayında bağışıklığı güçlü tutmak için bu meyve ve sebzelere dikkat

İHA

Yaz ayında bağışıklığı güçlü tutmak için bu meyve ve sebzelere dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yaz mevsimi sebze ve meyvelerinin, sağlıklı vücuda sahip olmada çok büyük bir rol oynadığını söyledi.
Yaz sebze ve meyvelerinin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Hem likopen, hem de vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesi olan karpuz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan Beta karoten içerir. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan erik, detoks yapıcı gücüyle de önemli bir antiaging besindir. Kayısıda bulunan betakaroten adlı madde, kanserin özellikle de akciğer kanserinin, kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesine yardımcıdır. Kalp rahatsızlıkları ve kansere karşı vücudu koruma özelliği olan şeftali, sindirim sistemini çalıştırır ve hazmı kolaylaştırır. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar. İdrar sökücüdür. Kansere yakalanma riskini azaltan çilek, mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir, sigara dumanının etkilerini azaltır. Sakinleştirici etkisi vardır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi düşürür. Suyuyla gargara yapılırsa diş taşlarının oluşmasını engeller. Cilde canlılık kazandırır. C vitamini yüksek olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliğiyle böbrek dostu olan kiraz, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler. Böbrekteki zararlı maddelerin de zamanla atılmasını sağlar. Safra kesesi taşının dökülmesine yardımcı olur. Vişne, içerdiği 'antosiyanin'den dolayı kas ağrılarını hafifletir. Şeker oranı düşük olduğu için az kalori içerir. Ateş düşürür, susuzluğu giderir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Üzümün kabuğu, içeriği ve çekirdeği ortalama 20 civarında değişik antioksidan madde içermektedir. Böbreklerin çalışmasını uyarıp kalp atışını düzenler. Karaciğeri temizler. Siyah üzüm kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücre yenileyicidir. A vitamini, fosfor ve kendine has bazı esanslara sahip olan patlıcan, sinirleri teskin edip kalp çarpıntısını gidermeye yardımcıdır. Pankreas, karaciğer ve böbrekleri kuvvetlendirir, idrar söktürür ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur" dedi.
Karaciğer ve kalbin en iyi dostu olan enginarın kanı temizlediğini ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olduğunu ifade eden Küçük, "Vücuttaki zehirli maddeleri ve yorgunluk maddelerini idrarla dışarı atarak vücuda dinçlik verip dinlendirmede etkilidir. Enginar, beyin yorgunluğunu geçirir, kalp adalelerini kuvvetlendirir, onu rahatsız eden üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasına yardımcı olur. Semizotu, kanama hastalıklarında faydalıdır. Kanı temizler. Bol idrar söktürür. Sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirir. Böbrekteki kum ve taşın atılmasında yardımcı olma etkisi vardır. Domates, yaşlıların bedensel ve zihinsel sağlığını korumada son derece etkili bir antioksidan olan likopenin en zengin kaynağıdır. Likopen kanser riskini azaltır. Damarları korur. Cildi ve belleği destekler. Kabak, kolay sindirilebilen bir sebze olduğu için hasta ve yaşlı kişilerin diyetinde mutlaka yer almadır. Özellikle başta akciğer kanseri olmak üzere, kansere yakalanma riskini azaltan etkileri vardır. Yemek borusu, mide, mesane (idrar torbası), gırtlak ve prostat kanserlerine yakalanma riskini en aza indirgemektedir. Özellikle kırmızı soğan güçlü bir sağlık koruyucusudur. Kansere karşı önemli bir koruma sağlayan antioksidan etkili quarcetin açısından en zengin besinlerden biridir. Soğanın enfeksiyonlardan koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği de vardır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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