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Yaren Leylek ve yavruları artık uydudan takip edilecek Yaren’in göç yolculuğuna uydudan takip imkanı Yaren Leylek’in yavrusu 'Beşnumara', bilimsel verilere ışık tutacak

İHA

Yaren Leylek ve yavruları artık uydudan takip edilecek Yaren’in göç yolculuğuna uydudan takip imkanı Yaren Leylek’in yavrusu 'Beşnumara', bilimsel verilere ışık tutacak

Tüm dünyanın merakla beklediği 'Yaren Leylek', Balıkçı Adem Amca ile dostluğunun başladığı 10. yılda da kendisi ile buluşmuş ve o anlar, milyonlarca doğa sever tarafından sevinçle karşılanmıştı. Yaren Leylek, bu şöhreti sayesinde artık bilimsel bir çalışmanın da parçası olacak.
Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl, Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü’nden başlayıp gün boyu kırsal mahallelerdeki ulaşılabilen leylek yuvalarına ulaşılarak, yavru olan leyleklerin halkalanması sağlandı. Halkalama çalışması ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Uzman Halkalamacı Nizamettin Yavuz ve Mehmet Akif Bilir tarafından gerçekleştirildi.
Karacabey Belediyesi, bu yıl Yaren’in bir yavrusuna da uydu vericisi takılmasını sağladı. Almanya’da yaptırılan verici, 40 gram ağırlığında ve güneş enerjisi ile çalışıyor. Sosyal medyada özellikle leyleklerin isimleri ve hangi leyleğe verici takılacağı merak konusuydu. Yapılan ankette, en küçük yavru olan ve ‘Beşnumara’ olarak anılan leylek, tüm dikkatlerin odağındaydı. En küçük yavru olduğu için yuvadan atılma ihtimalinden dolayı yuvayı izleyen binlerce kişi, günlerce telaşlı bir bekleyişe geçmişti. Ve Yaren Leylek’in eşiyle birlikte 5 yavrusunu da büyüteceği anlaşılınca, takip eden herkes büyük mutluluk yaşamıştı.
Takipçilerin ‘Beşnumara’ olarak andığı en küçük yavrunun, daha sonraki günlerde yuvaya taşınan plastik ipliğe ayağının dolanması sonucu Karacabey Belediyesi ekipleri leyleğe müdahale etmiş ve böylece yavru leylek, ikinci kez ölümden dönmüştü. Tüm bu badireleri sağ salim atlatan ‘Beşnumara’ isimli yavru leyleğin kısmeti de açık olduğu düşünülerek, uydu vericisinin kendisine takılmasına karar verildi. Halkalama ekibi çıktığı tüm yuvalarda, yavrular için risk oluşturan materyalleri de ortadan kaldırdı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından, halka takılacak yavruların isimlerinin internet üzerinden açılacak anketle belirlenmesine karar verildi. Yapılan oylama sonucu Yaren Leylek’in beş yavrusuna ‘Karaca’, ‘Kısmet’, ‘Eda’, ‘Umut’ ve ‘Beşnumara’ isimleri verildi. Ayrıca mahallede diğer halkalanan yavru leyleklere de Eskikaraağaç Mahallesi’ndeki çocukların isimleri verildi.
Halkalama işlemi yapılırken, halka takılmak için yavruları yuvadan alınan Yaren Leylek ise çatıda merakla yavrularını izledi. Bu esnada bir vatandaş da leyleği çatıda besledi. Yaren’in en küçük yavrusu olan ve takipçilerin ‘Beşnumara’ ismini verdiği leylek, Türkiye’de şu anda halkalanmış olan ve üstünde verici taşıyan tek leylek olma özelliğine sahip. Eğer ilk birkaç yıl hayatta kalmayı başarabilirse, Türkiye’de leylek popülasyonu hakkında bilimsel veriler elde edilmesine de olanak sağlayacak.

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