Düzenlemeyle taşkın riski azalacak Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. kısım yüzde 49 tamamlandı

Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısım çalışması yüzde 49 tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bursa'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet vle sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyor. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. kısım hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İş kapsamında toplam 520 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, 3 adet şut yapısı ve taban kaplaması imalatları yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin taşkın riski azalacaktır. Bu yıl itibariyle çift taraflı 375 metre beton ağırlık duvar, 1 adet şut yapış ve 484 metre taban kaplaması imalatları tamamlanmış olup işimizin yapımı hızla devam etmektedir. Bursa Mustafakemalpaşa ilçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. kısım çalışmasında fiziki olarak yüzde 49 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasının hedeflenmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.