Doruk Yıldırım Hastanesi’nde yangın tatbikatı

Özel Doruk Yıldırım Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Yaşanabilecek muhtemel yangınlara karşı personelini hazırlamak ve hastalarının tahliyesini güvenli bir şekilde sağlamak maksadıyla harekete geçen Özel Doruk Yıldırım Hastanesi, yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Âfetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Plânlama sorumlusu Yıldız Yürek Bulut nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatın Hastane Âfet ve Acil Durum Plânı’nın (HAP) başkanlığını ise Başhekim Dr. Cemal Turhan yaptı. Başarıyla sonuçlanan tatbikatta senaryo gereği hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde tıbbî bir cihazın elektrik aksamında yangın çıktı. Yangının meydana geldiği yeni doğan yoğun bakım servisinde bulunan bebekler sorumlu hemşireler tarafından güvenli olan bölgelere taşınırken, dumandan etkilenen bebeklere de müdahale edildi. Öte yandan dumandan etkilenen diğer bölümlerdeki hastaların da tahliyesi sağlandı.

Hedeflenen süre içerisinde gerçekleştirilen tatbikat sonrası açıklamada bulunan Dr. Cemal Turhan, “Hastanemizde ilk etapta 3 adet masa başı tatbikat ve akabinde uygulama tatbikatları organize ederek süreci bütünleştirdik. Senaryo gereği hastanemizin 3’üncü katında bulunan yeni doğan yoğun bakım servisimizde bir tıbbî cihazın elektrik aksamında yaşanan arıza sebebiyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölümdeki sorumlu hemşire arkadaşımız yaptı. Alanda bulunan 6 tane bebeğimizi hastane içerisindeki diğer güvenli ve uygun bir bölüme tahliyesi sağlandı. Etkilenen bebeklere gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu. Yangından etkilenen yardımcı sağlık personelimize de ilk yardım yapıldı. Hastane Afet Planı çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin bir bütün olarak başarıyla gerçekleştiği bir tatbikat oldu. Bütün ekip arkadaşlarıma bu konudaki teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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