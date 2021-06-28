Başkan Aktaş, Kestel’e yapılacak aktarma istasyonuyla ilgili net konuştu: “Yere tek bir çöp dahi değmeyecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’e yapılacak olan Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ilgili net konuştu. Yere tek bir çöp daha değmeyeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız” dedi.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir yer hâline getirmek maksadıyla çevre yatırımlarını ön plânda tutan Büyükşehir Belediyesi, mesken atıklarının bertarafı için yeni bir projeyi daha devreye alıyor. Trafik, mâliyet ve çevre olarak son derece önemli olan ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aktarma istasyonu yapmak, işletmek ve aktarma istasyonundan atıkların taşınması görevi Büyükşehir Belediyelerine ait. Her gün yaklaşık 3 bin ton mesken atığının düzenli depolama sahalarına taşınması maksadıyla farklı bölgelere aktarma istasyonları yapan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinin atıklarının ekonomik ve trafik olarak en uygun şekilde taşınması için Kestel ilçesine de aktarma istasyonu yapacak. Bölgede 13 farklı alanda inceleme yapılırken, aktarma istasyonunun Erdoğan Mahallesi’ne yapılması plânlandı. Buraya yapılacak tesisle, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde oluşan günlük yaklaşık 750 ton atık, küçük araçlardan büyük araçlara transfer edilerek Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisine taşınacak. Böylece hem trafik yükü azalacak hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak.

Yere tek bir çöp değmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis toplantısında gündeme gelen konu ilgili olarak kafalarda oluşan soru işaretlerine Başkan Alinur Aktaş, net bir cevap verdi. Bölgede alternatif pek çok noktanın incelendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Kimse evinin önünde otobüs durağı olmasını, çöp konteyneri olmasını istemiyor. Ama uzakta olmasını da istemiyor. Nasıl olacak bu iş? Komşunun dükkânının önünde olsun! Bütün alternatifler değerlendirildi. Çok net söylüyorum. Yere çöp değmeyecek. Bu bir aktarma istasyonu. Gemlik Belediyesi de kendisi yaptı ve Orhangazi Belediyesi ile beraber kullanıyorlar. Kimsenin hayatına zarar verecek bir ortam içerisinde asla olunmayacak. Büyük işleri cesur insanlar yapar. Rahat olun, siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız. İnegöl'deki düzenli depolama alanını nasıl anlattıysak, aynı şekilde buradaki aktarma istasyonunu da öyle anlatacağız. Bu memleketten her gün 3000 ton çöp çıkıyor. Bunları ekonomiye ve paraya dönüştürmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.

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