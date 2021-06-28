Küresel Fuar Acentesi’ne ‘millî’ vize

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hamlesine destek vermek maksadıyla hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanlığı tarafından “Yurt Dışı Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” alan Küresel Fuar Acentesi artık Türkiye adına dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara ‘millî katılım organizasyonu’ tertip edecek.

Üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdüren BTSO, önemli bir başarıya imza attı. BTSO tarafından Bursa iş dünyasının sektörlerin en önemli uluslararası fuarlarına katılımlarını sağlamak üzere hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA), Ticaret Bakanlığı tarafından ‘millî katılım organizasyonu’ düzenleme yetkisi aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel şartlardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına iştirâk olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Başkan Burkay, BTSO olarak bu anlayışla 2013 yılında hayata geçirdikleri Küresel Fuar Acentesi’nin ihracat odaklı kalkınma hedeflerinin örnek projesi hâline geldiğini vurguladı.

BTSO üyelerinin KFA öncülüğünde dünyaya açıldığını ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almaya başladığını belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak, Küresel Fuar Acentesi ile bugüne dek 7 binden fazla üyemizi dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarla buluşturduk. 200’den fazla yurt dışı programına imza attığımız projemiz ile Bursalı firmalarımız uluslararası faaliyetler konusunda büyük bir deneyim kazandı. Projemiz sayesinde Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünya üzerinde neredeyse ulaşmadık coğrafya bırakmayarak, üyelerimizin yeni ticaret köprüleri oluşturmasına imkân sağladık. Son 8 yıllık dönemde bin 300’den fazla yeni ihracatçı firma kazanmamıza öncülük eden Küresel Fuar Acentesi, ihracatın Bursa’mızın ekonomik büyümesine öncülük eden en önemli unsurlardan biri olmasını sağladı” dedi.

Küresel Fuar Acentesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından aldığı yetki ile artık millî katılım organizasyonları düzenleyebileceğini ifade eden Başkan Burkay, “Güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle KFA, firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılmalarını sağlamaktadır. Her geçen yıl hizmet çıtasını yukarıya taşıyan KFA, millî katılım organizasyonlarını da en başarılı şekilde gerçekleştirecektir. Bu kapsamda millî katılım düzenleyeceğimiz fuarları belirlemek üzere üyelerimize yönelik bir anket çalışması başlattık. Küresel Fuar Acentesi ile Türk firmalarını dünyanın farklı bölgelerindeki hedef pazarlarla buluşturarak, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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