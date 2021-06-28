Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesinin sembolü olarak 511 yıldır kutladığı Ayvaz Dede Şenlikleri'nin yapıldığı alana bir mescit kazandırdı. Başkan Aktaş, yapılan törenlerde mescidin anahtarını Bosna Hersek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Enes ljevakovi‘e teslim etti.

Rivayete göre, Osmanlı’nın Bosna’yı fethinden önce buraya gelen Ayvaz Dede, bölgedeki kuraklık dolayısıyla 40 gün 40 gece dua eder. Bir gece gördüğü rüyanın etkisiyle uyanan Ayvaz Dede, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulur. Bu olaydan sonra bölge suya kavuşur ve halk Müslüman olur. Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesinin sembolü olarak 511 yıldır düzenlenen, komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılından itibaren yoğun bir katılımla düzenlenmeye devam ediyor. Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere bu yıl da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Şenliklerin yapıldığı Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Sui, bu alana bir mescit kazandırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek istemiş, Büyükşehir Belediyesi de alana 100 metrekarelik bir mescit, abdest alma yerleri ve tuvaletlerin yanı sıra bölgeye bir de çevre düzenlemesi yaptı. Bu yıl düzenlenen şenliklere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mescit hediyesi damga vururken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mescidin anahtarını Bosna Hersek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Enes ljevakovi‘e teslim etti.

Başlarında fesleri, sırtlarında geleneksel kıyafetleri, ellerinde sancaklarıyla her yıl haziran ayının son pazar günü Donji Vakuf kasabası yakınlarındaki alanda şenlik için Boşnak'ların ilk namazı kılmasıyla mescit ibadete açılmış oldu.

Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Sui ve Bosna Hersek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Enes ljevakovi, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının herkese gösterilmesi açısından büyük bir anlam taşıyan mescidin yapımı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Bosna Herkes başta olmak üzere özellikle Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasıyla kardeşlik ilişkilerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, bölgeye desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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