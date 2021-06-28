Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' deyip, suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' deyip, suç duyurusunda bulundu

DHA

Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' deyip, suç duyurusunda bulundu


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir grup öğrenci, TürkiyeKatar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı oluşturduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında motivasyonlarının bozulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan gençler, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine özür borçlu olduğunu söyledi.
Bursa´da bir grup öğrenci, Türkiye ile Katar arasında yapılan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği´ protokolü üzerinden algı oluşturduğunu öne sürdükleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde arkadaşları adına açıklama yapan Kübra Nur Güner (21), "25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğle saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye´nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu, gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri `trol´ olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL´lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu´na sesleniyoruz: yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-28 14:04:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de gerçekleşti Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de ...
Marmara Denizi'ne zehir akıtan o derenin kaynağı billur gibi temiz
YEREL HABERLER Marmara Denizi'ne zehir akıtan o derenin kaynağı ...
Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
YEREL HABERLER Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
YEREL HABERLER Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Küresel Fuar Acentesi’ne ‘millî’ vize
YEREL HABERLER Küresel Fuar Acentesi’ne ‘millî’ vize
Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu Meha Automotive firması “Formula Student 2021 yarışmasında İngiltere'deki Leicester De Montfort Üniversitesi'nin genç mühendislerine sponsor oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına ...
Başkan Aktaş, Kestel’e yapılacak aktarma istasyonuyla ilgili net konuştu: “Yere tek bir çöp dahi değmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Kestel’e yapılacak aktarma istasyonuyla ...
Doruk Yıldırım Hastanesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Doruk Yıldırım Hastanesi’nde yangın tatbikatı
Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
YEREL HABERLER Gürle dağında yamaç paraşütü heyecanı
Bu çocuklar bir harika...Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar
YEREL HABERLER Bu çocuklar bir harika...Sokak hayvanları için ...
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek kadar temiz
YEREL HABERLER Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek ...
Milyonlarca araç sürücüsü için son 4 gün Ticarî araç sürücüleri bu belgeye sahip değilse, bin 181 lira ceza ödeyecek Psikoteknik belgesi 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor
YEREL HABERLER Milyonlarca araç sürücüsü için son 4 gün Ticarî araç ...
Başkan Aydın damadı terletti
YEREL HABERLER Başkan Aydın damadı terletti
Düzenlemeyle taşkın riski azalacak Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. kısım yüzde 49 tamamlandı
YEREL HABERLER Düzenlemeyle taşkın riski azalacak Mustafakemalpaşa ...
Yaren Leylek ve yavruları artık uydudan takip edilecek Yaren’in göç yolculuğuna uydudan takip imkanı Yaren Leylek’in yavrusu 'Beşnumara', bilimsel verilere ışık tutacak
YEREL HABERLER Yaren Leylek ve yavruları artık uydudan takip ...
Mobil aşı ekipleri engelli kişi ve bakıcılarını evinde aşılıyor Evde bakım yardımı alanlar evinde aşılanıyor
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri engelli kişi ve bakıcılarını ...
Yaz ayında bağışıklığı güçlü tutmak için bu meyve ve sebzelere dikkat
YEREL HABERLER Yaz ayında bağışıklığı güçlü tutmak için bu meyve ve ...
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor Hayvanlara bakmak için anlaştı, çalıştırıldığı slaj makinasına kolunu kaptırdı
YEREL HABERLER Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet ...
Bursa'da 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 'Pansumandan geliyorum' dedi
YEREL HABERLER Bursa'da 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ...
Alkollü sürücüden güldüren tehdit: "Ben sizin komiseri arayayım"
YEREL HABERLER Alkollü sürücüden güldüren tehdit: "Ben sizin ...
Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
YEREL HABERLER Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
Bursaspor Divan Kurulu Başkan Adayı Saffet Akarsu’nun listesi netleşti
YEREL HABERLER Bursaspor Divan Kurulu Başkan Adayı Saffet Akarsu’nun ...
Gürsu, sokak konserleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Gürsu, sokak konserleriyle renkleniyor
Metruk binalar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Metruk binalar tek tek yıkılıyor