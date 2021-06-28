Öğrencilerden 18 yeni marka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı’nın Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrenciler kendi markalarını oluşturdu. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 3’e girmeye hak kazanan projelerin İngiltere’de pazara sürülebilmesi için görüşmeler başladı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından desteklenen projeler çerçevesinde hazır giyimden gıdaya, aksesuardan, bebek giyimine kadar çok geniş bir yelpazede hayata geçirilen 18 yeni marka, ulusal ve uluslararası pazarda piyasaya sunulmaya hazırlanıyor. Öğr. Gör. Dr. Erhan Mutlugün tarafından yürütülen“Bitirme Projesi” dersi kapsamında iki yıllık eğitimlerinde edindikleri bilgi, pratik ve deneyimlerden yararlanarak önemli projeleri hayata geçiren öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerde “Marka Üretme ve Yönetme” sürecini tecrübe edip, geliştirdikleri markalar aracılığı ile sektöre bir adım önde başlayacak.

Akademisyenler ve sektörde görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulan jüri heyeti, projeleri dört gün boyunca inceledi ve öğrencilerin çalışmalarını puanladı. Yarışma sonucunda “BİGİRİFT Zamansız Sokak Modası” isimli proje birinciliği alırken, “VALİN Dekoratif Rehabilitasyon Mumu” ve “UMAY Kadın Spor Giyim” isimli projeler ikinciliği paylaştı. “FOVİPS” Meyve Cipsleri markası da üçüncülüğe lâyık görüldü. Proje kapsamında değerlendirmeye alınarak ilk üçe girmeye hak kazanan markalar, yapılan görüşme ve gerçekleştirilen bağlantılar sayesinde yatırımcılar tarafından İngiltere’de pazara sunulacak.

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