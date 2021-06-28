Otomobilin çarptığı kaykaylı gence ilk müdahaleyi polis yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kaykaylı Enes A. (15) yaralandı. Enes A.'ya ilk müdahaleyi kavşakta bekleyen görevli polisler yaptı.
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Belediye kavşağında meydana geldi. İstiklal Caddesi'nden gelip Ahmet Akyollu Caddesi'ne dönüş yapan Ömer İlhan (40) yönetimindeki 34 VM 6353 plakalı otomobil, kaykaylı Enes A.'ya (15) çarptı. Kazada, başını aracın ön camına çarpan Enes A., yaralandı.
Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi, kavşakta bekleyen görevli polisler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Enes A.'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-28 14:58:05
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