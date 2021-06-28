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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

İHA

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

Yıldırım Belediyesi’nin, Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Yıldırım’da bulunan Kadın kooperatiflerinin katılımıyla düzenlediği El Emekleri Festivali başladı.
Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ve 3 Temmuz’a kadar devam edecek El Emekleri Festivali’nin açılış töreni; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Süleyman Son, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Celal Elmas, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Medeniyetimizin ruhunu taşıyan, modern, sağlıklı, güvenli bir yıldırım inşa etmek; binlerce yıllık tarihi, inancı, kültürü, kardeşliği, merhameti ve nezaketi yaşatmak, geçmişten kopmadan şehrimizin geleceğini şekillendirmek konusunda kararlıyız. Hizmet algımızın ve gelecek vizyonumuzun merkezine insanı koyuyoruz. Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İnsana dokunan ve değer katan projelerinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “YILMEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile desteklediğimiz kadın kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bireylere meslek edindirmek, sanatsal becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti veren YILMEK, 20192020 döneminde; 18 mahalle, 21 merkezde 30 farklı branşta toplam 3 bin 487 kursiyere eğitim vermiştir. 20202021 döneminde ise9 mahalle, 12 merkez 34 farklı branşta toplam bin 372 kursiyer YILMEK’ten eğitim hizmeti almıştır. Son 2 yılda YILMEK kurslarında eğitim alan vatandaşlarımızın toplam sayısı 4 bin 859’tur. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve nitelikli işgücünün oluşturulması adına; Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR desteği ile kadın, erkek ve gençlere yönelik eğitim hizmeti veren, Kadın Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz bu yıl; 14 noktada, 19 farklı branşta toplamda 370 kursiyere eğitim vermiştir. Yıldırım Belediyesi olarak; kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Şuan ilçemizde toplam 5 kadın kooperatifimiz var. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Kooperatiflerimizi desteklerken, kooperatif üyesi kadınların nitelik kazanması için de eğitim programları düzenliyoruz” diye konuştu.
El Emekleri Festivali’nin Yıldırım’ın havasını değiştireceğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız, ‘Yıldırım El Emekleri Festivali’nde sergilenen birbirinden değerli ürünlerin tamamı; YILMEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile kadın kooperatifi üyelerimizin eseridir. İstedik ki hem merkezlerimizin çalışmalarını tanıtalım, hem kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürelim hem de 6 gün sürecek festival kapsamında düzenleyeceğimiz konserlerle hemşehrilerimize güzel, keyifli vakitler yaşatalım. 1 yılı aşan salgın sürecinin olumsuz etkilerinin silinmesine de bir nebze katkımız olsun. Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Festivalin açılış programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Kadınlarımız hayal ediyor, canla başla çalışıp ülke ekonomisine katkı sunuyor. YILMEK ve Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi gibi yerlerin verdiği kurslar kadınlarımız açısından çok önemli. Kadınlarımız buralarda öğrendikleri ve geliştirdikleri mesleki bilgiler ile istihdama ve üretime katkı sunuyor. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, kadınlarla ilgili projelerimizin tamamında bize destek verdi. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada gördüğümüz manzara devlet. Millet ve yerel yönetim buluşmasının en güzel örneğidir” ifadelerini kullandı. Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise “Yıldırım Belediyesi ile eğitim alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. İhtiyaç duyduğumuz her alanda bize destek olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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