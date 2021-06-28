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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not

İHA

İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not

AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Ziraat Odası, Hayvan Pazarı, Soğuk Hava Deposu ve İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerde ilçenin tarım yatırımları incelendi.
Milletvekilleri Zafer Işık ile Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti yöneticileriyle birlikte İnegöl’de gün boyu ziyaret ve incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban nezaretinde tarım ve hayvancılığa yönelik alanlarda yapılan ziyaret ve incelemelerde, ilçe tarımına yönelik yatırımlar yerinde görülüp, ilerleyen dönemlere dâir hedef ve projeler görüşüldü. Milletvekilleri Işık ve Gürel’in Başkan Alper Taban nezaretindeki ilk ziyareti Ziraat Odasına yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik’ten odanın çalışmaları hakkında bilgi alınırken, ayrıca üreticilerin talep ve önerileri de dinlendi. İnegöl tarımının gelişimi, ileriye dönük hedefler ve tarım şehri İnegöl’ün marka değeri olan ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar burada masaya yatırıldı.
Heyet daha sonra 68 günde tamamlanarak geçtiğimiz hafta hizmete giren yeni hayvan pazarını ziyaret etti. Kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaşan ve 2 bin dolayında kurbanlığın giriş yaptığı modern hayvan pazarında kotralar ve pazar alanı gezilerek incelendi. Hayvan satıcılarıyla görüşen heyet, bölgedeki devam eden çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü. Burada kurbanlık satıcıları yapılan modern pazar alanı için Başkan Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.
Tarım, İnegöl modeli ile yükselecek
Hayvan pazarı sonrası heyetin durağı İnegöl Belediyesi öncülüğünde kurulan ve şehirdeki bütün çiftçileri tek çatı altında toplamayı amaç edinen Üreten Çiftçiler Kooperatifinin Deydinler Mahallesinde hayata geçirdiği soğuk hava deposu oldu. 4 bin ton kapasiteli depoda inceleme yapıp işleyiş hakkında bilgi alan Işık ve Gürel, İnegöl tarımına yön verecek Üreten Çiftçiler Kooperatifi yapılanması hakkında da bilgiler aldı. Tarımda İnegöl Modeli ile Türkiye’ye örnek olacak bir yapılanma içine giren İnegöl Belediyesi’nin çalışmaları ve yatırımları, milletvekillerinin ve diğer yöneticilerin takdirini topladı.
Heyetin tarım yatırımlarıyla ilgili bir başka durağı İlçe Tarım Müdürlüğü oldu. İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren’den İnegöl’ün tarım verileri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

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