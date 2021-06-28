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Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde eşlik etmek istemiş

DHA

Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde eşlik etmek istemiş


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden 2'si kardeş, 3 kişi toprağa verildi. Ölen kardeşler Gülmira (17) ve Emine Tipi'nin (18), aynı kazada ağır yaralanan anneleri Feride Tipi'nin son iş günü olduğu için ona eşlik etmek için birlikte yola çıktıkları ortaya çıktı.
Kaza, geçen hafta cumartesi günü saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yeniceköy'den dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker Mutlu yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi yaralandı.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Feride Tipi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Anvarbek Tairov ile Gülmira Tipi'nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu. Bu arada kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aşırı hızlı girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.
AŞIRI HIZDAN CEZA YAZILMIŞ
Otomobilin sürücüsü İlker Mutlu, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bir gün önce aşırı hız nedeniyle ceza aldığı belirtilen İlker Mutlu'nun ifadesinde, "Virajda araç kontrolden çıktı" dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bu arada, Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Feride Tipi'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
KARDEŞLER DEFNEDİLDİ
Kazada ölen Anvarbek Tairov dün, Emine Tipi ve kardeşi Gülmira Tipi ise bugün öğlende Yeniceköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan, Emine ve Gülmira Tipi'nin babası İsrafil Tipi'nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Tipi kardeşlerin, aynı kazada ağır yaralanan anneleri Feride Tipi'ye son iş günü olduğu için eşlik ettikleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/
2021-06-28 16:45:17

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