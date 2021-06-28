Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

DHA

Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü


Semih ŞAHİNİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, yıkım çalışması sırasında kendilerine ait iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Yunus Emre Koçdemir (30) hayatını kaybetti. Olayın ardından iş makinesinin operatörü İ.A., gözaltına alındı. 
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Asteğmen Murat Özgün Sokak'a meydana geldi. 3 katlı bir binanın yıkımı sırasında İ.A., manevra yaptığı paletli iş makinesiyle, toz kalkmaması için çevreyi sulayan patronu Yaşar Koçdemir´in oğlu Yunus Emre Koçdemir'e çarptı. Koçdemir, iş makinesiyle yan binanın duvarı arasında sıkıştı. Bu sırada kanlar içindeki Yunus Emre Koçdemir´i gören operatör İ.A., baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçdemir´in hayatını kaybettiğini belirledi. Koçdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
İş makinesi operatörü ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Mahalle esnafından Selim Gümüş, "Arkadaş orada kepçe çalışırken dolaşıyordu. İş makinesinin çalıştığı yeri ıslatıyordu. Biz çalışırken bir gürültü duyduk. O anda iş makinesinin birisini sıkıştırdığını gördük. Bel tarafı komple ayrılmıştı. Koşarak dışarı çıktık. Kepçe operatörü farkında değildi, hala çalışıyordu. Daha sonra operatör durdu. Arabadan indiği gibi feryat etmeye başladı ve bayıldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez
2021-06-28 17:19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde eşlik etmek istemiş
YEREL HABERLER Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde ...
Bursa’da yıkım çalışmasında feci ölüm Babasına ait iş makinesiyle duvar arasına sıkışan genç feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Bursa’da yıkım çalışmasında feci ölüm Babasına ait iş ...
İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not
YEREL HABERLER İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not
Bursa saray mutfağının doğduğu şehir
YEREL HABERLER Bursa saray mutfağının doğduğu şehir
Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi Son iş gününde annelerine yardıma giden kız kardeşler birlikte öldü, birlikte toprağa verildi
YEREL HABERLER Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa ...
Kısıtlamalar, Osmangazi’de fırsata dönüştü Reyhan Caddesi sıcak asfaltla yenilendi
YEREL HABERLER Kısıtlamalar, Osmangazi’de fırsata dönüştü Reyhan ...
Toz zeytinleri mahvediyor
YEREL HABERLER Toz zeytinleri mahvediyor
Yaz spor okulları kapılarını açtı
YEREL HABERLER Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yıldırım'da el emeği göz nuru festival
YEREL HABERLER Yıldırım'da el emeği göz nuru festival
Şadırvanlı Han eğitimin merkezi oldu
YEREL HABERLER Şadırvanlı Han eğitimin merkezi oldu
Otomobilin çarptığı kaykaylı gence ilk müdahaleyi polis yaptı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kaykaylı gence ilk müdahaleyi ...
Bursalı öğrencilerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na YKS'ye giren öğrenciler dava açtı
YEREL HABERLER Bursalı öğrencilerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık ...
Araç hırsızı polise yakalandı
YEREL HABERLER Araç hırsızı polise yakalandı
Öğrencilerden 18 yeni marka
YEREL HABERLER Öğrencilerden 18 yeni marka
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' deyip, suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Öğrenciler, 'Kılıçdaroğlu motivasyonumuzu bozdu' ...
Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de gerçekleşti Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel’de ...
Marmara Denizi'ne zehir akıtan o derenin kaynağı billur gibi temiz
YEREL HABERLER Marmara Denizi'ne zehir akıtan o derenin kaynağı ...
Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
YEREL HABERLER Bursa'dan Bosna'ya mescit hediyesi
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
YEREL HABERLER Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı
Küresel Fuar Acentesi’ne ‘millî’ vize
YEREL HABERLER Küresel Fuar Acentesi’ne ‘millî’ vize
Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu Meha Automotive firması “Formula Student 2021 yarışmasında İngiltere'deki Leicester De Montfort Üniversitesi'nin genç mühendislerine sponsor oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına ...
Başkan Aktaş, Kestel’e yapılacak aktarma istasyonuyla ilgili net konuştu: “Yere tek bir çöp dahi değmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Kestel’e yapılacak aktarma istasyonuyla ...