Bursaspor sezonu açtı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ligin çok zorlu geçeceğini belirterek, "Hem yukarıdan gelenler, hem de aşağıdan çıkanlar hepsi birbirinden kaliteli. 7 takım da çok ciddi takviyeler yapıyorlar. Bizim bir avantajımız var; bir yıl beraber çalışmış kadroya sahibiz" dedi.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan Bursaspor, bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yaptığı stretching hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Teknik direktör Mustafa Er, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Ciddi bir sakatlık yaşamadan sezonu geçirmek istediklerini belirterek konuşmasına başlayan Mustafa Er, "Geçen sezon 2-3 arkadaşımız çok ciddi sakatlık yaşadı. İnşallah bu sezonu kaza bela görmeden tamamlarız. Şu an aramızda İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün ve Hasan Basri yok. En kısa sürede önce Hasan, sonra Tuğbey ve ardından da İsmail aramıza katılacaklar" dedi.

"TAKIMDA KALMALARINI İSTİYORUZ"

Sözleşmeleri biten ancak mukavelesini uzatmak istedikleri oyuncuları da açıklayan Er, "Kalecimiz Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Aykut Akgün ve İsmail Can Çavuşluk´un takımda kalmasını istiyoruz. Yönetimimiz de çok ciddi şekilde bu isimlerle görüşüyor. Bizim ilk hedefimiz mevcut oyuncu grubumuzu korumak. Ondan sonra ikinci adıma geçmeyi planlıyoruz. Ben de bu arkadaşlarımızın aramızda kalacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZE İLERLEMEK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ"

Sezon başı hazırlıklarını çok önemsediklerini de vurgulayan Mustafa Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig başlamadan 7 hafta önce sezonu açıyoruz. 1 Ağustos´a kadar kamp sürecimiz olacak. Afyon ve Bolu´da iki kamp gerçekleştireceğiz. Her anlamda hazır olmak istiyoruz. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yolumuza devam etmeyi arzuluyoruz. Hepimizin hedefi aynı. Tesiste herkesin yüzü gülüyor. Evimizde de mutlu olmamız lazım. Mutlu olmalıyız ki, verimliliğimiz en üst seviyeye çıksın. Taraftarlarımız bizi, biz de onlara özledik. İnşallah ilk iç saha maçında güzel bir birleşme gerçekleştireceğiz. Takımımız, seyircimizin de oluşturacağı ambiansla beraber daha farklı bir motivasyon yakalayacağını düşünüyorum. Şu an şehirde gerçekten olumlu bir sinerji var. Tekrar ayağa kalkıp, sağlam adımlarla hedefimize ilerlemek en büyük isteğimiz."

"BU SEZON LİG ÇOK ZORLU GEÇECEK"

Bu sezon ligin çok zorlu geçeceğini de kaydeden Mustafa Er, "Hem yukarıdan gelenler, hem de aşağıdan çıkanlar hepsi birbirinden kaliteli. 7 takım da çok ciddi takviyeler yapıyorlar. Bizim bir avantajımız var; bir yıl beraber çalışmış kadroya sahibiz. Geçen sezon biliyorsunuz ilk kez profesyonel olan 17 oyuncuya şans verdik. Bu futbolcular hem fiziksel, hem mental hem de özgüven anlamında önemli yol kat ettiler" ifadelerini kullandı.

"BİZİM A, B, C PLANIMIZ VAR"

Transfer çalışmaları ile bilgi veren Er, "Sağlam temelin üstüne binayı çıkmaya başlayacağız. Bizim A, B, C planımız var. Yani bütün planlarımızı yaptık. Her türlü zorluğundan üstesinden gelmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Transfer tahtasıyla ilgili yönetimimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Tabii ki, bu süreç işi. Daha önce belirlerdiğimiz isimlerden gidenler oldu. 7-8 yeni ismi kadromuza katmayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz bir çok oyuncu var. Daha önce scout ekibimiz yoktu şimdi o da kuruldu. Tahta ne zaman açılacaksa oyuncu havuzundaki alternatiflerimize bakacağız. Her mevkiye oyuncu bakıyoruz. Ancak, imkanlarımız doğrultusunda boşta olan isimlere veya kiralık olabilecek oyunculara bakıyoruz. Listemizi sürekli güncelliyoruz. Transferin son gününe kadar hareketlilik sürer. Biz bu transfer işinden minimum hasarla çıkıp maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"BAZI OYUNCULARIMIZA TRANSFER TEKLİFLERİ GELDİ"

Takımdaki bazı isimlere de transfer teklifi geldiğini kaydeden genç teknik adam, "Biz ilk etapta tahta açılsa dahi kimseyi bırakmadan, bu grubun içine takviye düşünüyoruz. İlk amacımız bu. İsim isim açıklamak istemiyorum. Biz onların burada mutlu olacakları ortamı oluşturmanın peşindeyiz. Zaten Süper Lig seviyesinde takımlara baktığımda da, hiçbir kulüp bonservis vererek oyuncu almıyor. Süreç bize ne gösterecek bilmiyorum ama şu an biz tamamen sahaya odaklıyız" dedi.

Pablo Martin Batalla´nın takıma ve şehre ayrı bir hava kattığını da kaydeden Mustafa Er, "Hem o hem de takımdaki futbolcular çok heyecanlı. Bazı oyuncular altyapıdayken, onun şampiyonluğunu izlediler. Batalla´nın, şehire de ayrı bir renk kattığını düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan Mustafa Er, bir soru üzerine teknik ekibe yeni bir ismin katılacağını da açıklayarak, "Afyon kampında aramızda olacak" ifadelerini kullandı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-28 21:48:06



