Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bu akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon çalışmaları başladı. 20212022 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla startı veren yeşilbeyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan idman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Bursaspor, son bölümde yaptığı stretching hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi. Yeşilbeyazlı takım yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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