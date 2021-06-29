(Özel) Turistler bu bahçeyi çok seviyor Turistler, meyveleri dalından kendileri toplamak için para ödüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Turistler bu bahçeyi çok seviyor Turistler, meyveleri dalından kendileri toplamak için para ödüyor

İHA

(Özel) Turistler bu bahçeyi çok seviyor Turistler, meyveleri dalından kendileri toplamak için para ödüyor

Bursa'da bir çiftçi her çeşit yaz meyvesiyle donattığını bahçesini turizme açtı. Kafileler halinde meyve bahçesine gelen turist gurupları kendi elleriyle dalından kopardıkları meyveleri alabilmek için adeta birbiriyle yarış ediyor.
Hamamlıkızık köyünde bahçesi olan Raif Demircan, bahçesine 50 çeşit meyve ekti. Saitabat şelalesi üzerinde olan bahçesini Arap turistlere açan girişimci, bahçesinde ektiği meyveleri turistlerin dalından koparmasına izin veriyor. Tarla ve bahçeye giren turistler, ellerine makas alıp, dalından meyve topluyor. Topladıkları bu meyveleri bahçe sahibi turistlere ikram ediyor. Bursa'da yetişen meyveleri Arap turistlere tanıtarak ülke turizmine de katkı sağlıyor. Bursa'da yetişen meyvelerin dalından tadına bakan Arap turistler ise büyük mutluluk yaşıyor.
15 yıldır bahçesinde yetişen meyveleri Arap turistlere tanıttığını ifade eden Raif Demircan, "Saitabat şelalesi üzerinde 10 dönüm bahçemiz var. Bu bahçede 50 çeşit meyve var. Bahçeyi bir gün turistler gezmek istedi, biz de meyve ikram ettik. Çok beğendiler, sonra başka turistler gelmeye başladı. Bahçenin namı arttı, şimdi Arap ülkelerinden her yıl çok sayıda aileyi burada misafir ediyoruz. Arap turistleri bahçeye sokarak onlara yiyecekleri meyveleri toplatıyoruz. Bahçeden topladıkları meyveleri yiyorlar. Bursa'da yetişen meyveleri tanıyıp tadına bakıyorlar. Bize para hediye edip ayrılıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yaşındaki çocuk macera parkında ölümden böyle döndü Bursa’da macera parkında feci olay: hem önlem almadılar, hem "doktor" diye kasiyeri getirdiler
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk macera parkında ölümden böyle ...
Kiralık daire talebinde patlama Ev almak yerine kiralama dönemi başladı
YEREL HABERLER Kiralık daire talebinde patlama Ev almak yerine ...
Covid baş ağrıtıyor Korona virüs hastalarının beşte birinde baş ağrısı görülüyor
YEREL HABERLER Covid baş ağrıtıyor Korona virüs hastalarının beşte ...
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
YEREL HABERLER Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ...
Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ...
İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ...
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ...
Bursaspor sezonu açtı
YEREL HABERLER Bursaspor sezonu açtı
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
Mustafa Er: "Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Hedefimiz en üst noktaya kadar ...
İnegöl'de otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER İnegöl'de otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma ...
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Yaren´in göç yolculuğu yavrusuna takılan verici ile izlenecek
YEREL HABERLER Yaren´in göç yolculuğu yavrusuna takılan verici ile ...
İtfaiyeden kedi operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiyeden kedi operasyonu
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp ...
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
YEREL HABERLER Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp ...
Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde eşlik etmek istemiş
YEREL HABERLER Kazada ölen kız kardeşler, annelerine son iş gününde ...
Bursa’da yıkım çalışmasında feci ölüm Babasına ait iş makinesiyle duvar arasına sıkışan genç feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Bursa’da yıkım çalışmasında feci ölüm Babasına ait iş ...
İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not
YEREL HABERLER İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not
Bursa saray mutfağının doğduğu şehir
YEREL HABERLER Bursa saray mutfağının doğduğu şehir
Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi Son iş gününde annelerine yardıma giden kız kardeşler birlikte öldü, birlikte toprağa verildi
YEREL HABERLER Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa ...