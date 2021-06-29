Yıldırım'da su kesintisi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi, Siteler Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Kaplıkaya Caddesi, Kanunî Caddesi ve Selçukbey Caddesi arasında kalan sokaklar ile civarında, 29.06.2021 tarihinde, 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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