Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Bursaspor, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tempoyu artırdı. Yeşilbeyazlı takımda morallerin yüksek olduğu görüldü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren yeşilbeyazlılar, bu sabah saatlerinde günün ilk idmanını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmana kontrol pas oyunu oynayarak devam eden Bursasporlu oyuncular, son bölümde tempolu koşularla antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi. Bursaspor, günü akşam saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.

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